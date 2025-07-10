Arda Turan, Beşiktaş'ın rakibi olmaya yakın! Shakhtar'dan 6 gollü galibiyet

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Shakhtar Donetsk 6-0'lık skorla kazandı. Arda Turan, yeni takımının başında ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.
Ukrayna temsilcisine galibiyet getiren golleri 26 ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. Dakikada Kevin, 88. Dakikada Pedrinho ve 90. Dakikada Newerton kaydetti.
17 Temmuz Perşembe Finlandiya'da oynanacak rövanş maçı sonrası Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.