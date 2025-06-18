Arda Turan, Beşiktaş'a rakip olabilir! İşte Shakhtar Donetsk'le ilgili bilinmesi gerekenler

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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLABİLİR

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 1. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Finlandiya takımı Ilves Tampere'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak.

İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

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SEZONU HAYAL KIRIKLIĞIYLA KAPATTILAR

Ukrayna Premier Lig tarihinin Dinamo Kiev'le birlikte en fazla şampiyonluk yaşayan iki takımından biri olan Shakhtar Donetsk, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Şampiyonluğu ezeli rakibi Dinamo Kiev'e, ikinci sırayı da çok düşük bir bütçeyle yarışan FK Oleksandriya'ya kaptıran Turuncu-siyahlılarda yaşanan büyük hayal kırıklığının faturası teknik direktör Marino Pusic'e kesilmiş ve Boşnak futbol adamıyla yollar ayrılmıştı.

ARDA TURAN GÖREVE GETİRİLDİ

Ukrayna devi Mayıs ayının son haftasında yaptığı açıklamayla Eyüpspor'da başarılı bir grafik sergileyen Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu.

UKRAYNA LİGİ'NİN EN GENÇ 3 TAKIMINDAN BİRİ

Maçlarını 35 bin kapasiteli Lviv Arena'da oynayan Shakhtar Donetsk, 24 yaş ortalamasıyla Ukrayna Premier Ligi'nin en genç 3 takımından biri konumunda.

KADRO DEĞERİ 161 MİLYON EURO

Kadro değeri 161 milyon Euro olan Shakhtar Donetsk'te Georgiy Sudakov, Mykola Matvienko ve Kevin Santos takımın en değerleri isimleri olarak göze çarpıyor.

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RAKİP FİNLANDİYA 2.'Sİ

Shakhtar Donetsk'in Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ilves Tampere, geçtiğimiz sezon Finlandiya Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

4 milyon 350 bin Euro kadro değerine sahip olan Ilves Tampere, bu sezon da 11 maçta topladığı 22 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.