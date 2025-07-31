Arda Turan: 'Beşiktaş çok iyi olacaktır'

Haberin Devamı

Shakhtar Donetsk Teknnik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

Böyle maçları psikolojik olarak oynamak daha zor. İlk maçta alınan iyi skoru koruma iç güdüsü, ofansif anlamda sıkıntılar çektik. Savunma anlamında çok memnunum. Her takıma gol atabiliriz ama defans olarak gelişmeliyiz.

GİDİŞATTAN MEMNUNUM

Ufak tefek birkaç pozisyon dışında pozisyon vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi ön elemesi seviyesinde maçlar oynuyoruz. Şimdi iyi dinlenip lig şampiyonluğu için en önemli maçımıza çıkacağız. Görüntüden gidişattan memnunum.

GÜVENMEK ZORUNDAYI5A

Herkesi işin içine dahil etmek zorundayız. 3 günde 1 maç var, hava sahası kapalı olduğu için uzun otobüs seyahatleri... Birbirimize güvenmek zorundayız. Planlamaya sadık kalacağız.

Haberin Devamı

ÇOK İYİ OLACAKTIR

Futbolda bir şeyleri değiştirmek için sabır ve zamana ihtiyaç var. Beşiktaş çok iyi olacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahipler.