Arda Turan beraberlik sonrası açıkladı: 'Oyuncularımın bu davranışından mutsuzum!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Dinamo Kiev'le kozlarını paylaştı. Arena Lviv'deki derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber puanını 29'a yükselten Shakhtar Donetsk, 1 maç fazlasıyla 28 puanlı Polessya'yı geçerek lider oldu. Dinamo Kiev ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Arda Turan'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde:

"BİR SİTEM, ELEŞTİRİ DEĞİL"

İdealimizden, fikrimizden vazgeçmeyeceğiz. Oyunumuzu bu şekilde oynamaktan memnunum. 10 kişi kaldıktan sonra verdiğimiz mücadele, takım disiplini aslında iyi durumdayız. Sadece biraz artık bu kadar duygu yoğunluğundan bazen konsantrasyon ve odaklanma sorunu çekiyoruz. Oyuncularımı anlayabiliyorum. Bir sitem, eleştiri değil. Ama bizim işimiz bu, mecburuz. 29 günde 9. maçı tamamladık. Bulduğumuz pozisyondan memnunuz. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı da kazanabilirdik. Lig de belki bu kaldığımız 2 beraberlik de olmayabilirdi ama dediğim gibi fikrimizi devam ettireceğiz. Oynama şeklimizi koruyacağız.

Haberin Devamı





"MEMNUN OLMADIĞIM ŞEY MAÇTAN SONRA TAKIMIN YARISININ İÇERİYE GİTMESİ, YARISININ DIŞARIDA KALMASI"

Ama içimizdeki yangın sönerse hiçbir zaman taktikten, futboldan çok daha önemli. Bu yangını korumalıyız. Dediğim gibi oyuncularımın davranışlarından aslında çok mutluyum, çok memnunum. Ama memnun olmadığım şey maçtan sonra takımın yarısının içeriye gitmesi, yarısının dışarıda kalması. Zaten milli aralardan nefret ediyorum, hiç sevmiyorum. Ama takım 10 kişi derbide bu kadar mücadele ettikten sonra bunu hissetmeli. Anlıyorum, seyirci çok yok. Bazen maçı hissedemiyorsunuz. Ama bu mücadelenin karşılığı birbirine sarılmak olmalı. Eğer birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir şeyi kazanamayız. Futbolda aile olmak, takım olmak, düelloları kazanmak, içindeki alev her şeyden daha önemli çünkü artık dünyada her şey ortada, herkes bazı taktikleri kullanıyor. Bazı çözümleri kullanıyor. Eğer bu farkı hissiyatlarla, duygularla, birebir kazanmakla veya birbirine sarılmadan yaparsak hiç önemli değil.

Haberin Devamı

"OYUNCULARIMIN BU DAVRANIŞINDAN MUTSUZUM"

Avrupa'da kaç tane hoca var benim kadar oyuncu kullanan? Onu merak ediyorum. O yüzden oyuncularımın bu davranışından mutsuzum. Bunu onlarla döndüğümüzde konuşacağım.