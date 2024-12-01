Arda Turan: Bana Galatasaray'da bunu öğrettiler! Eyüpspor'un ekmeğini yiyorum

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Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

Dursun Özbek, İbrahim Hatipoğlu muhteşem karşıladılar. Büyük Galatasaray taraftarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İyi mücadele oldu. Bu kadar büyük takıma karşı oynamak kolay değil. Yorgun olacaklarını biliyorduk, oyunu iyi tuttuk. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da oyundan memnunum. Anları doğru oynarsak puan alabilirdik. Galatasaray'ı yenmek için böyle oynamanız gerek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir gün oldu bizim için. Önemli bir puan ama sadece 1 puan. Önceliğimiz ligde kalacak puanı almak.

"BEN BURADA YETİŞTİM AMA EYÜPSPOR'UN EKMEĞİNİ YİYORUM"

Bu ülkenin gençleri, kadınları, kız çocukları için futbol bu olmalı. Ben bu kulüpte yetiştim, bunu öğrendim. Eyüpspor'un ekmeğini yiyoruz. Hayatımda yapmadığım, olmayan yükleri almaya alışkınım. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık.

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"BURASI BENİM EVİM"

Buraya rakip teknik adam olarak çıkmak duygusal ama maçın içinde kalmaya çalıştım. Ben burada büyüdüm, burası benm evim. Hayatımın sonuna kadar böyle olacak.

"METEHAN ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Metehan'ı ben yetiştirmedim, Galatasaray yetiştidi. Biz ona oynama fırsatı verdik. Okan abinin emeğiyle de muhteşem hale geldi. İnşallah böyle devam eder. Çok akıllı bir çocuk.

Hakem standardının üst seviyeye çıkması gerektiğini düşünüyorum. Faul standardını geliştirmemiz lazım.

"BURADAN TOTTENHAM ÇIKAMADI! BERKE..."

Galatasaray'dan burada puan almak için bazı kahramalar ortaya çıkmalı. Tottenham çıkamadı buradan. Dorukhan gibi, Berke gibi... Berke'nin performansı Türk futbolu için de sevindirici. Önemli bir kaleci yetişiyor.