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Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin elinden transfer kaptı! 5 yıllık imza

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#Arda Turan#Transfer#Shakhtar Donetsk
Arda Turan, Barcelona ve Chelseanin elinden transfer kaptı 5 yıllık imza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 13:23

Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, takımına 4. takviyesini yaptı. Arda Turan'ın Shakhtar'a kazandırdığı 18'lik yeteneği Barcelona ve Chelsea istiyordu.

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Dinamo Kiev'den Oleksandr Karavaev, Kryvbas'tan Gleiker Mendoza ve Athletico Paranaense'den Bruninho'yu kadrosuna katan Ukrayna kulübü, 4. takviyesini de yaptı.

Arda Turan, Barcelona ve Chelseanin elinden transfer kaptı 5 yıllık imza

BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

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Transferde uzun yıllardır Brezilya pazarından şaşmayan ve bu ülkedeki genç yeteneklere imza attıran Shakhtar, bu stratejisini değiştirmedi ve Flamengo'nun 18 yaşındaki sol kanat hücumcusu Ryan Roberto ile anlaştığını duyurdu.

Arda Turan, Barcelona ve Chelseanin elinden transfer kaptı 5 yıllık imza

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Yeni kulübüyle 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Roberto için 9 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öne sürüldü.

Arda Turan, Barcelona ve Chelseanin elinden transfer kaptı 5 yıllık imza

BARCELONA VE CHELSEA DE İZLİYORDU

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre; Barcelona, Chelsea, Newcastle United ve Ajax gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Roberto'nun gelişimini yakından takip ediyor ve genç futbolcuya ilgi gösteriyordu.

Arda Turan, Barcelona ve Chelseanin elinden transfer kaptı 5 yıllık imza

35-40 MİLYON EURO İSTENİYORDU

Daha önce oyuncusu için 35-40 milyon euro seviyelerinde değer biçen Flamengo, Ryan Roberto'nun sözleşmesinin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle fiyat düşmek zorunda kaldı. Shakhtar'ın Brezilyalı oyuncunun menajerleriyle hızlıca anlaşmaya vardığı ve rakiplerinden önce transferi tamamladığı belirtildi.

 

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#Arda Turan#Transfer#Shakhtar Donetsk

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