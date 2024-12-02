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Arda Turan: Allah’a çok şükür buradan başımız dik ayrılıyoruz

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#Eyüpspor#Arda Turan#Galatasaray
Arda Turan: Allah’a çok şükür buradan başımız dik ayrılıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Eyüpspor’un hocası Arda Turan, maç öncesi çıkan spekülasyonlara sahada yanıt verdiklerini söyledi.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, G.Saray karşısında sergiledikleri oyundan memnun olduğunu belirtirken “Anları doğru oynasak kazanabilirdik. G.Saray’a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım” dedi.

Genç çalıştırıcı, G.Saray maçı öncesi çıkan spekülasyonlar için ise şunları söyledi: “Biz çok şükür bu kulüpten çıktık. Bu kulüpte aldığımız eğitim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. En nezaketli şekilde mücadele ettik. Eyüpspor’dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Üzücü ama biz sahada kalacağız. Çalışacağız. Ben alışığım hayatımda olmadığım yükleri almaya. Allah’a çok şükür buradan başımız dik çıktık.” 

Turan, Okan Buruk’un ‘Berke hiç yerden kalkmadı’ sözleri için “Okan ağabey öyle dediyse vardır bir bildiği, doğrudur” derken “Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem” ifadelerini kullandı.

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#Eyüpspor#Arda Turan#Galatasaray

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