Arda Turan, 13 yıl sonra bir ilki başardı!

Arda Turan, 13 yıl sonra bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 08:41

UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i yarı finale taşıyan teknik direktör Arda Turan, 13 yıl sonra bir ilke imza attı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde dün akşam Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla rövanş maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve toplamda 5-2'lik skorla tur atladı.

Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi İngiliz temsilcisi Crystal Palace oldu. Yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan, rövanş maçları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

ARDA TURAN 13 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Arda Turan, 13 yıl sonra UEFA organizasyonlarında çalıştırdığı takımı yarı finale taşıyan ilk Türk teknik direktör oldu.

İşte UEFA organizasyonlarında takımlarını yarı finale taşıyan Türk teknik direktörler:

  • Adnan Süvari - Göztepe (1969 - Fairs Cup)
  • Mustafa Denizli - Galatasaray (1989 - Şampiyonlar Ligi)
  • Fatih Terim - Galatasaray (2000 - Avrupa Ligi)
  • Aykut Kocaman - Fenerbahçe (2013 - Avrupa Ligi)
  • Arda Turan - Shakhtar Donetsk (2026 - Konferans Ligi)

