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Arda Okan Kurtulan kimdir, kaç yaşında?
Arda Okan Kurtulan, Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşme sonrasında araştırılan isim olmaya başladı. Esenler Erokspor alt yapısında yetişen ve 2019 yılında Fenerbahçe'ye katılan Arda Okan Kurtulan, Sarı Lacivertli takımın alt yapı mücadelelerinde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu. Peki, profesyonel sözleşmeye imza atan Arda Okan Kurtulan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Arda Okan Kurtulan, 19 Kasım 2002 İstanbul doğumludur. Kökenleri Makedonya'ya dayanan Arda Okan Kurtulan, Kuzey Makedonya U19 Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Esenler Erokspor alt yapısından Fenerbahçe alt yapısına 2019 yılında katılan Arda Okan Kurtulan, forvet ve kanat mevkilerinde forma giyebilmektedir.
1,83 boyundaki Arda Okan Kurtulan sağ ayağına hakimdir.