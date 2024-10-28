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Arda Kardeşler derbide ilki yaşayacak

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#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş
Arda Kardeşler derbide ilki yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 09:40

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park karşı karşıya gelecek. Ligde 9 maç sonunda topladığı 25 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ile 8 maçta 20 puan alan ve haftaya 2. sırada başlayan Beşiktaş’ın nefesleri kesecek derbi mücadelesinde “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” yine Misli’de olacak. Dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

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Kariyerinde ilk kez bir GalatasarayBeşiktaş derbisini yönetecek olan Kardeşler, toplamda ise 5. kez bir derbi maçında görev alacak. Arda Kardeşler’in daha önce yönettiği derbi maçlarında Galatasaray, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken; Beşiktaş ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Arda Kardeşler’in önceki derbileri:

8.05.2022 / Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (7 sarı kart, 2 penaltı)

24.12.2023 / Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (7 sarı kart)

4.02.2024 / Beşiktaş 2-0 Trabzonspor (3 sarı kart)

19.05.2024 / Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (11 sarı kart, 1 ikinci sarıdan kırmızı kart)

Bu sezon 3 maçta 2 penaltı

Derbinin hakemi Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 3 maç yönetti. Arda Kardeşler, bu maçlarda 11 kez sarı kartına başvururken 2 kez de penaltı noktasını gösterdi. Ayrıca bu karşılaşmaların 3’ünü de ev sahibi ekipler kazandı. Arda Kardeşler, bu sezon Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı da yönetmiş ve Galatasaray mücadeleyi 5-0 kazanmıştı.

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Kardeşler’in Süper Lig karnesi

Arda Kardeşler, Süper Lig’de şu ana kadar 134 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 79’unu ev sahibi, 32’sini deplasman ekibi kazanırken; 23’ü berabere bitti. Arda Kardeşler, bu 134 karşılaşmada 4 sarı kart, 0,2 kırmızı kart ortalamasına sahip.

Galatasaray’ın galibiyet yüzdesi düşük

Arda Kardeşler, kariyeri boyunca 22 kez Galatasaray karşılaşması yönetti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Galatasaray böylece Arda Kardeşler’in yönettiği maçlarda %54’lük bir galibiyet yüzdesi yakalayabildi. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 42 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken; rakipleri ise 46 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Arda Kardeşler, Galatasaray’ın lehine 5 kez penaltı verirken; aleyhine ise 7 kez penaltı gösterdi.

Beşiktaş’ın genelde yüzü gülüyor

Arda Kardeşler, kariyeri boyunca Beşiktaş’ın ise 18 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 18 karşılaşmanın 13’sini kazanırken; 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı ve %72’lik bir galibiyet yüzdesine sahip. Kardeşler, bu karşılaşmalarda Beşiktaş’a 42 sarı kart gösterirken hiç kırmızı kart göstermedi. Beşiktaş’ın rakipleri ise Arda Kardeşler yönetiminde 36 sarı kart, 3 de kırmızı kart gördü. Kardeşler, Beşiktaş’ın lehine 5 kez penaltı verirken; aleyhine ise 1 kez penaltı gösterdi.

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Derbinin heyecanı özel oyunlarla artıyor!

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Misli üyelerini pek çok farklı özel oyun bekliyor. Oyuncu bahislerinin yanı sıra sadece derbiye özel oyunlar yine Misli’de!

“Penaltı olur mu?”, “Oyuncu Kart Görür”, “Oyuncu Kırmızı Kart Görür” gibi oyunların yanı sıra “Hakem VAR Monitörüne Gider”, “Hakem VAR Monitörüne Gitmez” ya da “Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider” gibi birbirinden heyecanlı oyunlar Misli’de yer alıyor.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanarak derbinin keyfini çıkarın!

Arda Kardeşler derbide ilki yaşayacak

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#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş

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