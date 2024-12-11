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Arda Gülerli Real Madrid'den kritik zafer! 5 gol, 1 penaltı ve şok kayıp...

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#Arda Güler#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi
Arda Gülerli Real Madridden kritik zafer 5 gol, 1 penaltı ve şok kayıp...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 01:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, İtalyan ekibi Atalanta'yı 3-2 mağlup etti ve kritik bir galibiyet elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Serie A lideri Atalanta, turnuvada istediği başlangıcı yapamayan İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaştı. 

Stadio di Bergamo Stadyumu'ndaki gol düellosunda perdeyi 10. dakikada Kylian Mbappe açtı ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

MBAPPE YARIDA BIRAKTI

Real Madrid'i öne geçiren golü kaydeden Fransız yıldız Kylian Mbappe, 35. dakikada sakatlanırken oyuna devam edemedi.

İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Atalanta'da topun başına geçen Charles De Ketelaere, iyi bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

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REAL'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya etkili başlayan eflatun beyazlılar, sakatlıktan dönen Vinicius Junior ile 56. dakikada bir kez daha öne geçti. 

Bu golden 3 dakika sonra Real Madrid'de bu kez sahneye çıkan isim Jude Bellingham oldu ve skoru 3-1 yaptı. 

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Maçı bırakmayan ev sahibi Atalanta, Ademola Lookman'ın 65. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-3.

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REAL'DEN HAYATİ GALİBİYET

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmazken Real Madrid kritik bir galibiyet elde etti ve puanını 9'a çıkardı. İtalyan ekibi Atalanta ise 9 puanda kaldı. 

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. 

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#Arda Güler#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi

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