Arda Güler'li Real Madrid karşısında Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trubin 90+8'de attı, Mourinho çıldırdı!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

KALECİ TRUBIN 90+8'DE GOL ATIP PLAY-OFF'A TAŞIDI!

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mourinho yönetimindeki Benfica, 90+8'de kaleci Trubin'in golüyle 4-2 kazandı ve play-off turuna kaldı.

Bu tarihi galibiyetle Benfica, 9 puan ve -2 averajla lig aşamasını 24. bitirdi. Mourinho'nun ekibi, aynı puana sahip ve -3 averajı bulunan Marsilya'yı geride bırakarak adını bir üst tura yazdırdı.

ARDA'LI REAL MADRID İLK 8 DIŞINDA

Real Madrid ise 15 puan toplamasına rağmen 16 puanlı ekiplerin altında kaldı ve ilk 8'e giremedi.

Haberin Devamı

Eflatun-beyazlılar Devler Ligi'nde play-off turu oynayacak.

ARDA'DAN ASİST

Mourinho'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 36 ve 54. dakikalarda Andreas Schjelderup, 45+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8. dakikada kaleci Anatolii Trubin kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise 30 ve 58. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Milli oyuncu Arda Güler, 79 dakika sahada kalırken, Mbappe'nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Konuk ekipte Raul Asencio 90+2'de, Rodrygo ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79. dakikada kenara geldi. Milli oyuncu, Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

MOURINHO KENDİNDEN GEÇTİ

Kaleci Trubin'in son dakika golünün ardından Jose Mourinho, saha kenarında çıldırdı. Portekizli, büyük bir sevinç yaşadı.

TUR ATLAYANLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son hafta maçlarının ardından Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24 arasında yer alan Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, ise play-off turuna isimlerini yazdırdı.