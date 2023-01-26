Arda Güler'li Fenerbahçe gençlere verilen sürede 17. sırada!

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Bu sezon Süper Lig’de 2000 ve sonrası doğumlu oyunculara en çok süreyi veren takım olarak Alanyaspor zirveye çıktı.

Opta verilerine göre genç oyuncularına 4 bin 460 dakika şans veren Akdeniz ekibini 3 bin 414 dakika ile Galatasaray takip etti. 3. sırada ise 2 bin 795 dakika ile Giresunspor bulunuyor. Trabzonspor 2 bin 136 dakika ile 6., Beşiktaş ise 1483 dakika ile 7. basamakta yer aldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon Euro’luk piyasa değeri ile Süper Lig’in en değerli 17. oyuncusu olan, 2000 ve sonrası doğumlu futbolcular arasında ise zirvede yer alan Arda Güler’i kadrosunda bulunduran Fenerbahçe ise 41 dakika ile 17. sıradan listeye girdi. Sarı lacivertleri 28 dakika ile Medipol Başakşehir izlerken sonuncu ise 2 dakika ile Konyaspor.