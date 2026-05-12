Arda Güler'in yanına bir Türk daha! Tarih belli oldu

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 12:09

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yanına, bir milli yıldız daha gidiyor. İtalyan basını, transfer için görüşme tarihini açıkladı.

Real Madrid'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Dünya Kupası'nda kendisinden çok şey beklediğimiz Arda Güler'in yanına, bir Türk yıldız daha ekleniyor.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Real Madrid, Arda Güler'in ardından bu kez de Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan yıldız ile ilgileniyor.

Konuya ilişkin Tuttomercato'da yer alan haber şu şekilde oldu:

Brahim Diaz, Gonzalo Garcia ve Kenan Yıldız... Juventus ve Real Madrid görüşme hazırlığında. Transfer ekseni doğuyor.

Juventus, eksikliği hissedilen kreatif orta saha rolünü üstlenmesi için Brahim Diaz'ı istiyor. Diaz'ın sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor, Real Madrid para kazanmak için oyuncuyu satmak zorunda. Diaz, geçmişte Milan'da oynadığı için İtalya'ya ve İtalyan futboluna alışkın.

Bununla beraber Juventus, Gonzalo Garcia'yı da istiyor. Vlahovic'ten boşalacak forvet boşluğunu Garcia ile tamamlamayı hedefliyorlar.

KENAN YILDIZ VE REAL MADRID...

Şubat başında sözleşme yeniledi, aslında Kenan Yıldız'ın ayrılığı neredeyse imkansız. Ancak 2005 doğumlu oyuncuya uzun zamandır hayran olan Real Madrid, Kenan için 'ön alım hakkı' elde etmek istiyor. Kariyerinin sonuna kadar Juventus'ta kalacağını ifade etmedi. Bu yüzden, Real Madrid ile sözlü anlaşmaya varılabilir. Juventus'un onu elinde tutması çok zor olacak. Kenan Yıldız'ın bir sonraki durağı Real Madrid olabilir çünkü Real Madrid'in cazibesine kapılan futbolculardan biri.

Görüşmeler, önümüzdeki 10 gün içinde başlayacak. Her iki takımın da benzer ihtiyaçları var. Juventus, Serie A'da yeniden rekabetçi pozisyonda olmak istiyor. Juve-Real ortaklığı kısa sürede kaçınılmaz bir senaryoya dönüştü."

