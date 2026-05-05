Arda Güler'in yanına bir Türk daha! Real Madrid başkanı istiyor

Real Madrid, bu sezon La Liga'yı Barcelona'ya kaptırmasının ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmesinin ardından gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, takımına bir Türk isim daha katmak istiyor.

İTALYANLAR DUYURDU

"İtalyan La Gazzetta dello Sport'un konuya ilişkin yazdığı haber şu şekilde oldu:





"Juventus, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmesi durumunda dev transferler yapacak. Bununla beraber, Kenan Yıldız'ın da ayrılığını yaşamak istemiyorlar.

Kenan Yıldız, kulübe ve Torino'ya aşık ve bu nedenle gelecek tekliflere hayır demek zorunda kalabilir.

Kenan'ı, Real Madrid'in patronu Florentino Perez istiyor. Real Madrid, bu sezon La Liga'yı kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde, çok erken bir şekilde elendi.

Real Madrid, yeni sezona bu sezonun intikamını almak için başlayacak. Kenan Yıldız da Real Madrid'in bu bağlamda transfer ihtimallerinden biri olarak ortaya çıkıyor."