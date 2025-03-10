Arda Güler'in transferinde ters köşe! Almanlar yeni adresini duyurdu

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Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul edilen Arda Güler için Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor.

Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında süre alamayan Arda, ligdeki son 10 maçta ise yalnızca 81 dakika forma giyebildi.

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı öne sürülen Arda Güler için transfer iddiaları da giderek artmaya devam ediyor.

Fussball News'in haberine göre; Arda Güler ve menajeri, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmayı ciddi olarak düşünmeye başladılar.

ROTASI İTALYA OLABİLİR!

Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği belirtilen Arda'nın gelecek sezon İtalya Serie A'da AC Milan ya da Inter Milan gibi büyük bir kulüpte forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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Arda'nın da bir İtalyan takımında oynamaya oldukça istekli olduğu, hatta bu noktada milli takımdan arkadaşı olan Kenan Yıldız'ın Juventus'taki gelişimini yakından takip ettiği ve örnek aldığı belirtiliyor.

REAL MADRID'İN AYRILIK İÇİN BİR ŞARTI VAR

Real Madrid'in Arda Güler'in ayrılığına soğuk bakmadığı ancak satış sözleşmesinde 'geri satın alma opsiyonu' bulunmasını şart koşacağı aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasını bu sezon 29 maçta sırtına geçiren Arda Güler, sahada bulunduğu 1081 dakikada 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.