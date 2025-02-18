Arda Güler'in takımı Real Madrid'in sabrı taştı! Başkan Florentino Perez, La Liga'dan çekilmeyi düşünüyor

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Bu sezon İspanya La Liga’da hakem kararlarından şikayetçi olan Real Madrid

BELLINGHAM OYUNDAN ATILMIŞTI

İspanya La Liga’da Real Madrid’in, geçtiğimiz hafta Osasuna ile 1-1 deplasmanda berabere kaldığı mücadelede hakem Munuera Montero, Jude Bellingham’ı kendisine küfür ettiği gerekçesiyle oyundan atmıştı.

MADRİD BAŞKA BİR LİGE GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez’in hakem performanslarını eleştirdiği bir dönemde üstüne Osasuna maçında yaşananlar, Los Galacticos cephesinin sabrını taşırdı. Fanatik'in İspanyol medyasından derlediği habere göre, Real Madrid’in, La Liga Başkanı Javier Tebas’ın tutumu ve taraflı hakem kararlarına tepki olarak La Liga’yı bırakıp, başka bir lige geçmeyi düşündüğünü öne sürdü.

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HUKUKİ OLARAK MÜMKÜN

Eflatun-Beyazlılar’ın, böyle radikal bir karar almasının hukuksal olarak da mümkün olduğu belirtildi. Daha önce Avrupa Süper Ligi’ni kurmak için UEFA ile karşı karşıya gelen Real’in, La Liga’dan çekilmesi halinde, İspanyol futbolundaki gelirlerin ciddi şekilde etkileneceği ifade edildi.



İŞTE ALTERNATİF LİGLER

Söz konusu haberde Real Madrid için alternatif ligler de bildirildi. Söz konusu liglerin İtalya Ligi Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga olduğu öne sürüldü.