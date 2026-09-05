×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'in takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Dean Huijsen
Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 12:58

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışma viral oldu. Takım kaptanı Courtois'nın araya girerek ayırdığı ikilinin yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Real Madrid, dün akşam İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Gözden KaçmasınMourinhodan Arda Güler açıklaması Onu oyundan çıkarmak çok zorduMourinho'dan Arda Güler açıklaması! 'Onu oyundan çıkarmak çok zordu'Haberi görüntüle

65. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI, TAKIMI KAYBETTİ, AMA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği futbolla büyük beğeni topladı ve takımı kaybetmesine rağmen maçın oyuncusu seçildi.

65 dakika sahada kalan Arda Güler, takım arkadaşlarına 7 şut fırsatı hazırladı ancak eflatun-beyazlı futbolcular bu şansları değerlendiremedi.

Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı

EN YAKIN ARKADAŞI HUIJSEN'LE TARTIŞTI

45+3. dakikada gördüğü sarı karta sinirini henüz üstünden atamayan Arda, 45+3. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçti. Milli futbolcu, vuruşu kullanmak için hakemin düdüğünü çalmasını beklerken VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem topun direğe çarparak auta çıktığını ve kalecinin müdahalesi olmadığını belirterek, korner kararını iptal etti ve auta hükmetti. Aut vuruşunun kullanılmasının ardından ise ilk yarının bitiş düdüğü çaldı.

Haberin Devamı

İki takım oyuncularının da soyunma odasına doğru yöneldiği anlarda Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki hararetli konuşma kameralara yansıdı.

Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı

TARTIŞMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

İspanyol kaynakları, Huijsen'in Arda Güler'e değişen karar sonrasında "Neden bu kadar bekliyorsun, kullansana bir an önce!" şeklinde tepki gösterdiğini iddia etti.

Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı

Arda'nın da anlamsız bulduğu bu tepkiye sinirlendiğini ve 'hakem düdük çalmadan nasıl kullanacağım!' yanıtını verdiği öne sürüldü.

Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı

Haberin Devamı

Takım kaptanı Courtois araya girerek ikiliyi sakinleştirdi ve tartışmanın daha da büyümesini önledi.

İspanya basınında Huijsen'in Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor.

Arda Gülerin takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı

O anlar kameralara bu şekilde yansıdı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Dean Huijsen

BAKMADAN GEÇME!