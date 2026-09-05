Arda Güler'in takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışmanın nedeni ortaya çıktı!

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Real Madrid, dün akşam İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

65. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI, TAKIMI KAYBETTİ, AMA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği futbolla büyük beğeni topladı ve takımı kaybetmesine rağmen maçın oyuncusu seçildi.

65 dakika sahada kalan Arda Güler, takım arkadaşlarına 7 şut fırsatı hazırladı ancak eflatun-beyazlı futbolcular bu şansları değerlendiremedi.

EN YAKIN ARKADAŞI HUIJSEN'LE TARTIŞTI

45+3. dakikada gördüğü sarı karta sinirini henüz üstünden atamayan Arda, 45+3. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçti. Milli futbolcu, vuruşu kullanmak için hakemin düdüğünü çalmasını beklerken VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem topun direğe çarparak auta çıktığını ve kalecinin müdahalesi olmadığını belirterek, korner kararını iptal etti ve auta hükmetti. Aut vuruşunun kullanılmasının ardından ise ilk yarının bitiş düdüğü çaldı.

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İki takım oyuncularının da soyunma odasına doğru yöneldiği anlarda Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki hararetli konuşma kameralara yansıdı.

TARTIŞMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

İspanyol kaynakları, Huijsen'in Arda Güler'e değişen karar sonrasında "Neden bu kadar bekliyorsun, kullansana bir an önce!" şeklinde tepki gösterdiğini iddia etti.

Arda'nın da anlamsız bulduğu bu tepkiye sinirlendiğini ve 'hakem düdük çalmadan nasıl kullanacağım!' yanıtını verdiği öne sürüldü.

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Takım kaptanı Courtois araya girerek ikiliyi sakinleştirdi ve tartışmanın daha da büyümesini önledi.

İspanya basınında Huijsen'in Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor.

O anlar kameralara bu şekilde yansıdı...