Arda Güler'in Roberto Carlos şaşkınlığı!

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Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali için geri sayımda olan Arda Güler, kulüp televizyonunda Fenerbahçe ve Real Madrid'in eski futbolcusu Roberto Carlos ile bir programa katıldı.

Sezonun ilk döneminin kendisi için zor geçtiğini söyleyen Arda; "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Umarım sezonu iyi bir sonla bitiririm. Sezonun başlangıcı benim için çok zordu. Umarım mümkün olan en iyi şekilde biter." diye konuştu.

Röportajın sonunda Real Madrid taraftarlarına İspanyolca mesaj yollaması istenen Arda; "Madrid taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler." dedi.

Arda Güler'in yanında oturan Roberto Carlos, milli futbolcunun İspanyolcasına överken Arda stüdyodan ayrılırken 'Çok teşekkürler kardeşim' diyince Arda şaşkınlıkla arkasını dönüp Carlos'a baktı.

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Bu anlar İspanyol basınında ilgi gördü. 'Roberto Carlos'un Türkçe konuşması, Arda Güler'i şaşırttı' ifadeleri kullanıldı.