Arda Güler'in performansı İspanya'yı salladı! Real Madrid taraftarlarından Ancelotti'ye tepki... | Fenerbahçe iddiaları sonrası transfer kararını verdi

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Samsun'da Karadağ'ı ağırlayan A Milli Takımımız mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı. İrfan Can Kahveci'nin golü ile 3 puanı alan Bizim Çocuklar'ın maçında Arda Güler futbolseverlere adeta bir resital izletti.

Şutları, ortaları ve çalımlarıyla etkili olan 19 yaşındaki yıldızın sergilediği performans mücadeleye damga vururken, karşılaşmayı yakından takip eden İspanyollar, Arda Güler'in sergilediği futbolla şaşkına ödndü. Maç sonrası İspanyol medya organları Arda'yı överken, genç cevhere az süre veren Ancelotti, Real Madrid taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

'GÖZ KAMAŞTIRDI'

As gazetesi milli futbolcumuz hakkında 'Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok etti' başlığını kullanarak 'Türk futbolcu, fantastik çalımla maçın en göz kamaştırıcı hareketini yaptı. Her oynadığında büyülü bir şey yapıyor' ifadelerini kullandı.

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MARCA, Arda ile ilgili şunları yazdı: "Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti."

Mundo Deportivo ise bu gelişmeyi okuyucuları ile şu şekilde paylaştı: 'Lider Türkiye'nin galibiyetinde Güler parladı. Real Madridli oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti.'

Ayrıca Arda'nın performansından etkilenen Real Madrid taraftarları, genç oyuncudan övgüyle bahsetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye sitemde bulunan Madridli futbolseverler, sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.

'ANCELOTTI, ARDA BİR SİHİRBAZ'

İşte bazı İspanyol taraftarların Arda Güler - Carlo Anc

elotti yorumu:

"Ancelotti çok uzun zamandır ortaya çıkan en büyük yeteneği yok etmeye çalışıyor."

"Bu Arda Güler'in takımda yeri yok öyle mi... Tanrı aşkına Ancelotti! O bir sihirbaz..."

"Arda Güler'i izlemek çok keyifli, o bir sanatçı. Ancelotti'nin adaletsizliği yüzünden bu çocuğu doyasıya izleyemiyor olmamız çok üzücü."

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"Güler 20 dakikadır Türkiye'ye orta sahadan bir takımın nasıl organize edileceği konusunda ustalık dersi veriyor. Ancelotti televizyonu kapatacak!"

"Ancelotti, Arda Güler'i öldürüyor. bugün Türkiye ile oynadığı harika oyunu gerçekten izliyor musunuz? o inanılmaz bir oyuncu."

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Ocak transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü iddialarını yalanladı.

Arda ile ilgili bir paylaşım yapan Romano; "Arda Güler, iddiaların aksine Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Takımda kalıp forma için savaşmak istiyor. Ancelotti'yle arasında bir problem yok. Ocak'ta Fenerbahçe'ye kiralık transfer olacağı yönünde haberler çıksa da Arda tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE GERİ İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ocak ayında genç yıldızı kiralamak istediğine dikkat çeken İtalyan gazeteci, Arda'nın gelen teklifleri geri çevirdiğini ve bu sezon tamamen Real Madrid'e odaklandığını duyurdu.

'ANCELOTTI İLE ARAMIZDA SORUN YOK'

Kritik Karadağ maçı öncesinde Vincenzo Montella ile düzenlenen basın toplantısında konuşan 19 yaşındaki yıldız oyuncu Real Madrid'deki kariyeri ve hocası Ancelotti ile sorun yaşadığı iddialar hakkında, 'Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Elbette her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum.' sözlerini sarf etmişti.