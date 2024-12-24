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Arda Güler'in panik anları! Sosyal medyada viral oldu

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga
Arda Gülerin panik anları Sosyal medyada viral oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 18:27

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid'in Sevilla'yı konuk ettiği maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in sakarlık anı sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

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La Liga'nın 19. haftasında Sevilla'yı 4 golle geçen Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in panik anları izleyenleri tebessüm ettirdi.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Arda, maç esnasında yanlışlıkla elindeki suyu Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü.

Suyun dökülmesinin ardından kısa süreli panik yaşayan Arda Güler, İtalyan hocanın yardımcısını hemen uyardı ve ıslanan koltuğu gösterdi.

Carlo Ancelotti koltuğuna yöneldiği sırada ise yardımcısı panikle deneyimli çalıştırıcıya koltuktaki suyu göstererek oturmamasını söyledi.

Ancelotti'nin diğer yardımcısı koltuğu havluyla silerken bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga

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