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Arda Güler'in Leverkusen kararını İspanyol basını duyurdu! 'Bunları duymak dahi istemiyor'

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#Arda Güler#Real Madrid#TRANSFER
Arda Gülerin Leverkusen kararını İspanyol basını duyurdu Bunları duymak dahi istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 16:07

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve turnuvanın en güzel 5. golünü kaydeden Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer iddiaları gündeme gelmişti.

EURO 2024'te A Milli Takımımız ile gösterdiği performans sonrası büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Güler'in Real Madrid'deki geleceği merak ediliyordu.

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TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, Real Madrid'de kalarak yıldız isimlerle gireceği forma rekabetinden başarıyla çıkmayı hedefliyor.

Arda Gülerin Leverkusen kararını İspanyol basını duyurdu Bunları duymak dahi istemiyor

Haberin devamında Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen'in Arda Güler'e talip olan son kulüp olduğu kaydedildi. Alman ekibinin genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Arda'nın kararına da yer verildi.

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ARDA'DAN MENAJERİNE MESAJ

Ne Arda Güler'in ne de Real Madrid'in ayrılık gibi bir planı olmadığı ve başarılı futbolcunun herhangi bir transfer haberi duymak istemediği belirtildi. Ayrıca Arda'nın, menajerine "Madrid'de kalacağım, herkese bunu söyleyebilirsin" dediği yazıldı.

Piyasa değeri 45 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu, sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezonda çıktığı 12 resmi maçta 6 gol kaydetmişti.

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#Arda Güler#Real Madrid#TRANSFER

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