Arda Güler'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Dünya Kupası planı

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle yürekleri ağza getirdi.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, genç yıldızımızın sakatlığına ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bugün Real Madrid Tıp Ekibi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi. İyileşme süreci yakından takip edilecektir."

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yaşadığı sakatlık sonrası Arda'nın Real Madrid formasını giyemeyeceği maçlar da belli oldu.

24.04.2026 - Real Betis - Real Madrid

03.05.2026 - Espanyol - Real Madrid

10.05.2026 - Bercelona - Real Madrid

14.05.2026 - Real Madrid - Real Oviedo

17.05.2026 - Sevilla - Real Madrid

24.05.2026 - Real Madrid - Athletic Bilbao

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK

Öte yandan Arda Güler'in sakatlığına dair milli takım kurmayları, taarruza geçti. Arda ile yakından ilgilenen Montella ve ekibi, yıldız oyuncunun tedavisi için sürekli iletişim halinde olacak.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra Riva'da toplanacak. Kampın sona ermesiyle beraber, 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika'ya yolculuk başlayacak.