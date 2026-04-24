Arda Güler'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Dünya Kupası planı

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle yürekleri ağza getirdi.
İspanyol devinden yapılan açıklamada, genç yıldızımızın sakatlığına ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:
"Bugün Real Madrid Tıp Ekibi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi. İyileşme süreci yakından takip edilecektir."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Yaşadığı sakatlık sonrası Arda'nın Real Madrid formasını giyemeyeceği maçlar da belli oldu.
24.04.2026 - Real Betis - Real Madrid
03.05.2026 - Espanyol - Real Madrid
10.05.2026 - Bercelona - Real Madrid
14.05.2026 - Real Madrid - Real Oviedo
17.05.2026 - Sevilla - Real Madrid
24.05.2026 - Real Madrid - Athletic Bilbao
DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK
Öte yandan Arda Güler'in sakatlığına dair milli takım kurmayları, taarruza geçti. Arda ile yakından ilgilenen Montella ve ekibi, yıldız oyuncunun tedavisi için sürekli iletişim halinde olacak.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra Riva'da toplanacak. Kampın sona ermesiyle beraber, 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika'ya yolculuk başlayacak.