Arda Güler’in kabusu bitti! Real Madrid’den müjde

Arda Güler, Xabi Alonso ile geçirdiği kabus gibi günleri geride bıraktı. Milli yıldızımız, yeni hocası Arbeloa ile yeniden yükselişe geçerken, Madrid cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

"Real Madrid'de Alonso sonrası bir devrim yaşanmadı ama orta sahada önemli değişiklikler oldu. Arbeloa teknik direktörlüğe geldikten sonra, Arda Güler aradığı istikrarı buldu. Sadece bir kez, Levante'ye karşı yedek kulübesinde yer aldı ve o zamandan beri düzenli olarak ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon şimdiye kadar 34 maçta forma giydi ve hiçbir sakatlık veya sarı kart nedeniyle sahadan uzak kalmadı.

'Xabi Alonso dönemi'nin son zamanları, onu yavaş yavaş gölgeleyen ve sonunda ilk on birin dışında bırakan yoğun bir sis gibiydi. Arbeloa, Arda'dan da herkesten beklediği gibi üst düzey performans bekledi. Lizbon'da oynanan Benfica maçında, sahanın en iyilerinden olmasına rağmen onu oyundan çıkardı. Dokunulmaz değil ancak sonrasında istikrarlı performansıyla yerini hak etti: yeni teknik direktörün gelişinden bu yana altı maçta dört asist yaptı ve oynadığı tüm maçlarda, neredeyse hepsinde olağanüstü performans sergiledi.

Bellingham'ın bir ay boyunca sahalardan uzak kalacak olması ve Valverde'nin orta sahaya olası dönüşüyle, Arda Güler için birkaç hafta öncesine kadar imkansız görünen yeni bir ufuk açılıyor.

O, bir hücumcu orta saha oyuncusu. Orta sahanın akışı ve rakip savunma hattı arasındaki boşluğu değerlendirecek. 10 numara pozisyonunda oynayacak. Oynamayı en sevdiği alanda.



Forvete daha yakın konumda, bir sihirbaz gibi hatlar arasında belirme özgürlüğüyle, sezon başında birçok maçın kilidini açmıştı. Mbappe ile olan bağlantısı tesadüf değildi. Bu tamamen futbol kimyası ile alakalıydı ve gol kralına (Mbappe) sekiz asist yaptı.

Bu hafta Arda, Antonio Pintus tarafından tasarlanan fiziksel testlerde de birinci oldu. Testte, her nefeste alınan oksijeni ölçen metabolik maskeler kullanıldı. Laboratuvarda çıkan sonuçlara göre Arda, takımın en iyi derecelerini kaydetti. Bu başarı, bazı takım arkadaşlarının fiziksel yapısıyla karşılaştırıldığında, destansı boyutlara ulaşıyor. Sahada yetenekli olmak bir şeydir, asla enerjinin tükenmediğini göstermek ise bambaşka bir şey. Arda'da her ikisi de var.

Bu sezonki istatistikleri, takımda yerini sağlamlaştırmış bir oyuncunun istatistikleriyle aynı. 90 dakika başına 0,34 asist beklentisi ve 2,94 pozisyon yaratma gibi bir rakama sahip. Bu iki istatistik, onu bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere, en iyi beş ligdeki 452 orta saha oyuncusu arasında 1. yapıyor."

