Arda Güler'in iptal edilen golü sonrası ortalık karıştı! İspanya Hakem Komitesi, FIFA'ya gidiyor

Haberin Devamı

İspanya LaLiga’da geçtiğimiz hafta sonunun en çok tartışılan konusu hakemler oldu. Özellikle Arda Güler’in iptal edilen golü ortalığı karıştırdı.

Barcelona’da Rayo Vallecano karşısında Lamine Yamal'a verilen penaltı ve Atletico Madrid’in galibiyet golündeki ofsayt tartışmaları sonrası Real Madrid’in 3 golünün iptal edilmesi bardağı taşırdı.

ARDA’NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ BARDAĞI TAŞIRDI

Real Madrid'in Mallorca’ya karşı oynadığı maçta 2 gol ofsayttan iptal edilirken Arda Güler’in attığı gol de elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Türk yıldızın golünde elinin vücuduna yapışık olmasına rağmen golün iptali, Madrid cephesinde infiale neden oldu. Kulüp, golün bilerek iptal edildiğini düşünüyor.

Haberin Devamı

REAL MADRİD TARAFTARINDAN ‘NEGREIRA’ TEZAHÜRATI

Golün iptalinden sonra Real Madrid taraftarları 'Negreira, Negreira... federasyondaki yolsuzluk' tezahüratları yaptı.

Negreira olayı nedir? İspanya'da 'Negreira olayı' olarak adlandırılan, Barcelona'nın bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili 2023'te açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesinin (CTA) ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapılmıştı. İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı. İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

CTA’DAN TOPLANTI KARARI

İspanya’da 3 maçın da hakemi hakkında yoğun tartışmalar sürerken CTA (Hakemler Teknik Komitesi) olağanüstü bir toplantı kararı aldı. CTA, hakem tartışmalarının ardından ilk açıklamalarını yapmak üzere 11 Eylül'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

ARDA’NIN POZİSYONU FIFA’YA DANIŞILACAK

Ligdeki tartışmalı kararları değerlendirecek olan CTA, bu toplantıda pozisyonları tek tek ele alacak. 11 Eylül’e kadar pozisyonları inceleyecek olan komite, bazı konularda FIFA’ya da danışacak.

Radioestadio'dan Edu Pidal’in haberine göre CTA, Güler'in elle oynama hareketinin üzerindeki şüpheleri inceleyecek ve FIFA'ya bu konuyu soracak. Bu nedenle, FIFA'nın Türk futbolcunun gol attığı pozisyonu dikkatlice analiz etmesi ve tüm hakemlere, golün iptal edilmesi için gerekli anlık elle oynama olup olmadığını veya neden golün geçerli sayılması gerektiğini açıklaması gerekecek.

Haberin Devamı

İspanya'da hakem kararları üzerine yaşanan yoğun tartışmaların CTA'nın yapacağı bu toplantılarla hafifletilmesi planlanıyor.