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La Liga'nÄ±n 35. haftasÄ±nda Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Arda GÃ¼ler'in ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Real Madrid deplasmana galibiyet iÃ§in Ã§Ä±ktÄ± ama iÅŸler planladÄ±ÄŸÄ± gibi gitmedi.

REAL BÄ°R ANDA 2-0 Ã–NE GEÃ‡TÄ°

Montjuic Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n 5. dakikasÄ±nda Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle Ã¶ne geÃ§ti. MaÃ§Ä±n 14. dakikasÄ±nda kontra atakla tehlikeli gelen Real Madrid'de ceza yayÄ±nÄ±n gerisinde topla buluÅŸan Mbappe ceza sahasÄ± iÃ§inden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla skoru 2-0'a getirdi.

Ä°NANILIR GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L: Ä°LK YARI 4-2 BÄ°TTÄ°

GolÃ¼ yedikten sonra rakip kalede ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Barcelona, Eric Garcia'nÄ±n 19. dakikadaki golÃ¼yle farkÄ± 1'e indirirken, Lamina Yamal'Ä±n 32. dakikadaki golÃ¼yle beraberliÄŸi yakaladÄ±. Beraberlik golÃ¼nden sonra baskÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Barcelona, Raphinha'nÄ±n 34. dakikadaki golÃ¼yle 3-2 Ã¶ne geÃ§ti. 45. dakikada Real Madrid savunmasÄ±nÄ±n pas hatasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Raphinha, Ferran Torres ile yaptÄ±ÄŸÄ± duvar pasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zgÃ¼n bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 4-2.

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MBAPPE HAT-TRÄ°CK YAPTI AMA YETMEDÄ°

Yenik duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra ataklarÄ±nÄ± artÄ±ran Real Madrid'de Mbappe, 70. dakikada aÄŸlarÄ± havalandÄ±rarak hat-trick yaptÄ± ve skoru 4-3'e getirdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala LaLiga lideri Barcelona, puanÄ±nÄ± 82'ye Ã§Ä±kararak 2. sÄ±radaki Real Madrid ile arasÄ±ndaki farkÄ± 7'ye yÃ¼kseltti.

ARDA 45 DAKÄ°KA SAHADA KALDI

Son haftalarda yÃ¼kselen grafiÄŸiyle Real Madrid taraftarÄ±nÄ±n El Clasico'da en bÃ¼yÃ¼k umutlarÄ±ndan olan milli yÄ±ldÄ±z Arda GÃ¼ler, etkili bir oyun ortaya koyamadÄ±. Madrid'de son gÃ¼nlerini yaÅŸayan Carlo Ancelotti de TÃ¼rk yÄ±ldÄ±zÄ± devre arasÄ±nda oyundan aldÄ±.

BARÃ‡A ÅžAMPÄ°YONLUÄžUNU Ä°LAN EDECEK

Barcelona, 15 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Espanyol maÃ§Ä±ndan bir puan almasÄ± halinde bile ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek.

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BARÃ‡A TARAFTARI VÄ°NÄ°CÄ°US JR'A PLAJ TOPU GÃ–STERDÄ°

Real Madrid'in en Ã¶nemli yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Vinicius Jr El Clasico'nun 88. dakikasÄ±nda oyundan alÄ±ndÄ±. MaÃ§ boyunca Ã§ok etkili olamayan ve beklentilerin altÄ±nda kalan yÄ±ldÄ±z oyuncu, oyundan alÄ±nÄ±rken yedek kulÃ¼besine yÃ¶neldi. Vinicius Jr tam o sÄ±rada tribÃ¼nde bir taraftarÄ± gÃ¶rdÃ¼. Bir Barcelona taraftarÄ± yedek kulÃ¼besindeki Real Madridli yÄ±ldÄ±za elindeki plaj topunu gÃ¶sterdi.

TARAFTARI PARMAÄžIYLA GÃ–STEREK YEDEK KULÃœBESÄ°NÄ°N CAMINA VURDU

Bunu gÃ¶ren Vini tam anlamÄ±yla Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±. ParmaÄŸÄ±yla BarÃ§a taraftarÄ±nÄ± gÃ¶ren yÄ±ldÄ±z oyuncu daha sonra yedek kulÃ¼besinin camÄ±na vurdu. Ã‡ok sinirlendiÄŸi gÃ¶zlenen Vinicius daha sonra arkasÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p koltuÄŸuna oturdu.

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PEKÄ° VÄ°NÄ° NEDEN BU KADAR SÄ°NÄ°RLENDÄ°?

Peki bir plaj topu Vinicius Jr'Ä± neden bu kadar sinirlendirdi? Bunun iÃ§in geÃ§en sene verilen Ballon D'Or Ã¶dÃ¼llerine geri dÃ¶nmemiz gerekiyor.

ðŸ˜¡ DÃ¼n El Clasico'da oyundan alÄ±nan Vinicius Jr, bir Barcelona taraftarÄ±nÄ±n kendisine plaj toplu Ballon d'Or gÃ¶ndermesine bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdipic.twitter.com/AI2Yab1PTJ â€” Spor Arena (@sporarena) May 12, 2025

GeÃ§tiÄŸimiz 2024 yÄ±lÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir performans ortaya koyan Vinicius Jr. Real Madrid'in hem Åžampiyonlar Ligi hem LaLiga ÅŸampiyonluÄŸunda bÃ¼yÃ¼k katkÄ± vermiÅŸti. Madrid devi baÅŸta olmak Ã¼zere futbol dÃ¼nyasÄ±, yÄ±lÄ±n en iyi futbolcusuna verilen Ballon D'Or Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Vinicius'un kazanmasÄ±nÄ± bekliyordu.

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MADRÄ°D, BALLON D'OR'U PROTESTO EDÄ°P TÃ–RENE KATILMADI

Fakat Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan ismin Manchester City'nin yÄ±ldÄ±zÄ± Rodri'nin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakan Real Madrid, tÃ¶rene gitmek iÃ§in uÃ§aÄŸÄ± bile hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Ã¶ncecen Rodri'nin kazandÄ±ÄŸÄ± haberini alan Real cephesi protesto kararÄ± alÄ±p Ã¶dÃ¼l tÃ¶renini katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±.

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BÃ¼yÃ¼k krize yol aÃ§an karar sonrasÄ± futbol dÃ¼nyasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken Ã¶dÃ¼lÃ¼ parmaklarÄ±nÄ±n ucundan kaÃ§Ä±ran 24 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, rakip takÄ±mlarÄ±n alay konusu oldu.

O GÃœNDEN BERÄ° YILDIZ OYUNCUYA PLAJ TOPU GÃ–STERÄ°LÄ°YOR

Ã–zellikle Ä°spanya'da yÄ±ldÄ±z oyuncuyu baskÄ± altÄ±na almak isteyen LaLiga takÄ±mlarÄ±nÄ±n taraftarlarÄ± her maÃ§ta Vinicius'a plaj topu gÃ¶stererek Ballon D'Or'u alamamasÄ±yla dalga geÃ§ti.

Daha Ã¶nce Valencia taraftarlarÄ± Vinicius'u iÃ§in plaj topu Ã¶dÃ¼lÃ¼ alÄ±rken gÃ¶steren pankartlar hazÄ±rladÄ±.

Osasuna maÃ§Ä±nda ise sahaya plaj topu atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°ÅŸte geÃ§en seneden beri yaÅŸanan tÃ¼m bu plaj topu olaylarÄ± Vinicius Jr'Ä±n dÃ¼n El Clasico'da gÃ¶sterdiÄŸi tepkiyi doÄŸurdu.