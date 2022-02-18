Fenerbahçe'de Arda Güler'in dönüşü muhteşem oldu! Ferdi Kadıoğlu ile birlikte alkış aldı

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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, parlamaya devam ediyor. Bir sakatlık süreci atlatan ve akabinde yeniden A Takım'la çalışmaya başlayan Arda, Slavia Prag karşısında da sonradan oyuna girip iyi bir performans daha gösterdi.

Sarı lacivertlilerin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçın son 15 dakikadasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 21 kez topla buluştu. 12 kez pas deneyen Arda Güler, tamamında başarılı oldu. 4 kez topla mesafe kat eden Arda, 3'ünü başarıyla tamamladı. Arda Güler ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanarak fizik olarak da hazır olduğunu gösterdi.

Arda Güler, 2 kez anahtar pas atarken Fenerbahçe'nin tur umutlarını taze tuttuğu 2. golün asistini yaptı. Bu sezon 61 dakika süre alan Arda, böylece ikinci asistini yapmış oldu. Genç futbolcu, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Kadıköy'de alkış alan bir diğer isim oldu.

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61 DAKİKADA 2 ASİST

Solak orta saha, Süper Lig ’in 2. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 3 dakika sahada kalmasına rağmen Miha Zajc'ın attığı golün pasını vermişti.

Genç oyuncu bu akşam oynanan Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi.

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Arda Güler, resmi maçlarda toplam 61 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

MEĞER AYLARDIR SAKATMIŞ



Uzun süreli sakatlık yaşayan ve bu sebeple A Takım'la çalışamayan genç futbolcu, iyileşme sürecinin tamamlanmasıyla altyapıdan tekrar A Takım'a döndü.

Sezonun kalan bölümünde iddiasız kalan Fenerbahçe'de Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması büyük olasılık. Teknik direktör İsmail Kartal da Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yöneltilen soru karşısında gençlere daha fazla forma şansı vermek istediğini ifade etti. Kartal, genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ın da hafta sonu sahada olabileceğinin sinyallerini verdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN SLAVİA PRAG MAÇI PERFORMANSI

⏱️15 dakika

✨1 Asist

✨2 Anahtar Pas

✨21 Topla Buluşma

✨3/4 Dripling

✨4/5 İkili Mücadele

💯12/12 Pas