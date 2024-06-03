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Arda Güler’in büyük gururu

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi
Arda Güler’in büyük gururu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Fenerbahçe alt yapısından yetişip kısa sürede A takım ve Milli Takım’a yükselen, çok genç yaşta rekor bir bedelle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki ilk sezonunda üç kupa birden yaşamanın gururunu yaşıyor.

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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid 15. kez kupayı müzesine götürürken Arda Güler, A Milli Takım’da forma giyen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. 19 yaşındaki yıldız bu sezon Real’de İspanya Süper Kupa ve La Liga şampiyonlukları da yaşadı. Arda Güler, maç sonu yaptığı açıklamada “Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak” dedi.

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iRFAN CAN’DAN ARDA’YA ÖVGÜ

F.Bahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Real Madrid’de tarih yazan eski takım arkadaşı Arda Güler’i unutmadı. Yıldız oyuncu, Arda için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Seninle gurur duyuyorum. Daha nice başarılarına kardeşim” ifadelerini kullandı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi

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