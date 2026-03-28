Arda Güler'in asistine destansı bir yazı: 'Tüm dünya Türkiye'yi desteklemeli!'

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımızın önceki gün Romanya’yı 1-0 yendiği karşılaşma dünya medyasında geniş yer bulurken, yapılan yorumlarda özellikle Arda Güler’in Ferdi Kadıoğlu’na verdiği gol pası ön plana çıkarıldı. The Athetic yazarı Nick Miller bu asist için adeta destansı bir yazı kaleme alarak çarpıcı ifadeler kullandı. Miller’ın, “Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihir gibiydi” başlıklı yazısı özetle şöyle:

“Dünya Kupası, anlardan ibarettir. Gelecek nesillerin hatırlayacağı parlak anlar. Goller, yetenekler, paslar, her ne olursa olsun; hepimiz çok maç izleyeceğiz, ancak gerçekten büyük olanlar dışında pek çoğunu hatırlamayacaksınız.

Haberin Devamı

Ancak ‘o anları’ hatırlayacaksınız ve işte bu yüzden dünyadaki tarafsız futbolseverlerin çoğu Türkiye’nin yazın düzenlenecek turnuvaya katılmasını ummalı. Çünkü Arda Güler’in Romanya’ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, Türkiye’de o anları yaratabilecek oyuncular var.

O pası atmak başka bir mesele

O ana kadar biraz sinir bozucu geçen maçın 53. dakikasıydı. Arda Güler, sağ kanatta derin bir pozisyonda topu aldı. Gözünün ucuyla Ferdi Kadıoğlu’nun bir boşluktan hızla ilerlediğini fark etti.

Brighton’ın bek oyuncusunun peşinde çılgına dönmüş bir grup Rumen oyuncu vardı ama artık çok geçti; sanki arka kapıdan çıkarken, o geceki bifteği dişlerinin arasında tutan bir köpeği fark etmek gibiydi. Ferdi’nin koşusu muhteşemdi ama o pası atmak başka bir meseleydi.

Beyinleri farklı çalışıyor

Ferdi, savunmacıların sıkı takibi altında penaltı noktasına doğru koşuyordu, yani pas birazcık bile kısa olsaydı, topu hiç kontrol edemeyebilirdi ama birazcık bile fazla güçlü olsaydı, kaleci topu kolayca yakalayabilirdi. İşte bu tür anlarda, futbolcuların beyinlerinin bizimkinden ne kadar farklı çalıştığını anlıyorsunuz. Arda, Ferdi’nin koşusunu fark edip topa vurana kadar belki yarım saniye kadar bir süresi vardı, yani göz açıp kapayıncaya kadar topu tam olarak doğru hızda, tam olarak doğru noktaya ulaştırmak için fiziksel hesaplamaları hassas bir şekilde yapması gerekiyordu.

Haberin Devamı

Çok az kişi öyle düşünebilir

Bunu kusursuz bir şekilde yaptı. Ferdi’nin hâlâ yapması gereken bir iş vardı; bunu da yarım voleyle topu kontrol edip Romanya kalecisi Andrei Radu’nun altından ağlara göndererek güzelce başardı. Ancak top başka birinde olsaydı, yaptığı koşu boşa harcanan bir çaba olacaktı. Diğer oyuncuların çoğu muhtemelen bu koşuyu fark bile etmezdi. Daha azı ise ona bu pası atacak kadar hızlı düşünebilirdi. Bunu başarabileceklerin sayısı ise daha da az olurdu.

Şans eseri atılan bir pas değil

Bu bir şans eseri de değil. Arda Güler, sadece birkaç hafta önce Real Madrid formasıyla Elche karşısında kendi yarı sahasının derinliklerinden attığı golle yine göz kamaştırıcı bir mucize sergilemişti. Ve bunu oynadığı son uluslararası turnuvada da yaptı; EURO 2024’te Gürcistan’a karşı 30 metreden muhteşem bir gol attı. Türkiye o turnuvada çeyrek finale kadar yükselebildi, ancak maçı izleyenlerin çoğu, onları yenen Hollanda’dan ya da Hollanda’yı yenen İngiltere’den çok, Türkiye’nin yaptıklarını hatırlayacaktır.

Haberin Devamı

Dünya Kupası, anlardan ibarettir. Türkiye’nin genel olarak, Arda Güler’in ise özel olarak, hepimizin hatırlayacağı anları yaşatma ihtimali diğerlerinden daha yüksek!”