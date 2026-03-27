Arda Güler'in asisti Avrupa basınında gündem oldu: 'Türklerin rüyasını besliyor!'

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Kosova'nın rakibi oldu.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Golde asist Arda Güler'den geldi.

Avrupa basını mücadeleyi manşetlerine taşırken Arda Güler'i yakın markaja aldı.

MARCA: Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için ilk adımı attı. Vincenzo Montella'nın takımı, Romanya'yı haklı bir galibiyetle mağlup etti ve şimdi Slovakya ile Kosova arasındaki maçın sonucuna göre belirlenecek rakibini bekliyor. Beşiktaş Parkı'nda büyük sevinç yaşanırken, Türk taraftarlar bu zaferi coşkuyla kutluyor.

Haberin Devamı

DİARİO AS: Güler, Türklerin rüyasını besliyor. Real Madridli oyuncunun muhteşem asistiyle Kadıoğlu, Türkiye'nin tek golünü attı. Romanya zor anlar yaşadı, ancak birkaç tehlikeli pozisyon yakaladı.

MUNDO DEPORTİVO: Arda Güler sihirli lambayı ovuşturdu ve Türkiye'yi Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid oyuncusunun muhteşem asistiyle Türkler hayallerine bir adım daha yaklaştı. Romanya ise bu hayallere veda etti.

THE ATHLETIC: Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi.



LA GAZZETTA DELLO SPORT: Arda Güler parladı, Kadıoğlu gol attı: Montella'nın takımı Romanya'yı yendi ve play-off finaline yükseldi. Lucescu'nun takımı pek bir varlık gösteremedi ve rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

RMC SPORT: Türkiye millî futbol takımı, Romanya’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası’na bir adım daha yaklaştı.

L’EQUİPE: İstanbul’da coşkulu bir atmosferde oynanan maçta Türkiye milli futbol takımı, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya karşısında, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, topun büyük bir kısmına sahip olmasına rağmen sabırlı olmak zorunda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ilk yarıda şanslarını denediler ancak kaleyi bulamadılar ve bu verimsiz üstünlüğü kırmak için bir dahiyane hamle gerekiyordu. Bu hamle, Arda Güler’den geldi.

Haberin Devamı