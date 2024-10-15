Arda Güler'in A Milli Takım'daki resitali sonrası eleştiri okları Carlo Ancelotti'ye döndü: Sadece o anlamıyor | Türkiye'de bir vaha ama Madrid'de...

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UEFA Uluslar B Ligi dördüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederken, Arda Güler ekibimizin 3. golünü kaydetti.

Attığı golün haricinde saha içinde yaptıkları ve etkili performansı ile dikkat çeken Arda, İspanyol basınında manşetleri süsledi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de Arda'ya yeterli süre vermemesi de İspanyol taraftarları tarafından tepki topladı.

"TÜRKİYE'DE VAHA; MADRİD'DE ÇÖL"

Bu durumu MundoDeportivo gazetesi yazarı Pepe Gil - Vernet de bugünkü köşesinde ele aldı. "Arda Güler, Türkiye'deki Vaha'dan Madrid'deki Çöl Yolculuğuna" başlığını kullanan Vernet, oyuncununun bu sezon Türkiye formasıyla Real Madrid'de aldığı süreden daha fazla süre aldığı bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

"MONTELLA'NIN TARTIŞILMAZ OYUNCUSU"

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19 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan dört maçta da 11'de maça başladığını bildiren Vernet, yıldız oyuncu için "Montella'nın tartışılmaz oyuncusu" yorumunu yaptı.

Vernet, dün oynanan İzlanda maçında 89 dakika sahada kalan Güler'in attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla da maçın kilit isimlerinden biri olduğu yönünde görüş bildirdi.

"TARAFTAR ONU 11'DE GÖRMEK İSTİYOR"

İspanyol yazar, Arda Güler'in milli ara döneminde gösterdiği performansla Real Madrid'de daha büyük bir rol alabileceğini eflatun beyazlılara tekrardan kanıtladığını da yazdı. Vernet, taraftarın büyük çoğunluğunun Arda Güler'i 11'de görmek istediğini ifade etti.

"ANCELOTTI KİMİ SEÇECEK?"

Pepe Gil - Vernet, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yaklaşan Borussia Dortmund ve Barcelona maçlarında kime görev vereceğinin ise merak konusu olduğunu yazdı. İspanyol yorumcu, Modric'in tecrübesi ile Arda Güler'in ise cesareti ile öne çıktığını belirtirken ikili arasında karar vermenin zor olduğu yorumunu da yaparak yazısını sonlandırdı.

"SADECE ANCELOTTI ANLAMIYOR"

Eflatun beyazlı takımın taraftarları da sosyal medya üzerinden Arda Güler hakkında yorumlarda bulundu. Madridistas olarak da bilinen taraftarlar takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye eleştirilerde bulundu. İşte bu eleştirilerden bazıları:

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"Arda Güler Türkiye ile iki harika maç oynadı. Ancelotti'nin Celta maçında onu nerede oynatacağını tahmin edebiliyorum. Yedek kulübesinin ortasında!"

"Güler kalitesini Avrupa Şampiyonası'nda zaten gösterdi. Az kalsın yarı finale çıkıyorlardı. Ancak vasat Ancelotti onun yerine 40 yaşındaki Modric'e görev veriyor."

"Arda Güler her maçta yeteneğini gösteriyor. Onun 11 oyuncusu olduğu açık fakat bunu sadece Ancelotti anlamıyor! Onun inadı yüzünden Güler'i kaybetmek hiç istemiyorum."

BU SEZON 10 MAÇTA OYNADI

Real Madrid'de bulduğu forma süresi tartışılan Arda Güler, bu sezon eflatun beyazlı ekiple birlikte 10 maça çıktı. Bu maçlarda 291 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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REAL MADRID CELTA VIGO DEPLASMANINDA

Futbola verilen UEFA Uluslar Ligi arasının sona ermesiyle birlikte takımlar sahaya dönmeye hazırlanıyor. Real Madrid de La Liga'nın onuncu haftası kapsamında Celta Vigo'nun konuğu olacak.

19 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

EFLATUN BEYAZLILAR LİGDE 2. SIRADA

Bu hafta sonu Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid, La Liga'da geride kalan 9 haftanın sonunda 21 puan topladı ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada.