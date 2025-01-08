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Arda Güler'in 2 gol attığı akşamla alakalı şok gerçek ortaya çıktı! 90 dakika boyunca yüksek ateşle...

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#Arda Güler#Real Madrid#Deportiva Minera
Arda Gülerin 2 gol attığı akşamla alakalı şok gerçek ortaya çıktı 90 dakika boyunca yüksek ateşle...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:50

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera'yı 5 golle geçen Real Madrid'de maça ilk 11’de başlayan milli yıldızımız Arda Güler attığı 2 gol ve müthiş performansıyla geceye damga vurmuştu. Fakat İspanyol medyası genç yıldızla alakalı şok bir gerçeği açıkladı.

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İspanyol devi Real Madrid, önceki akşam Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ARDA’DAN MİNERA'YA 2 GOL

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga, 28. ve 88.  dakikalarda Arda ve 55. dakikada ise Modric kaydetti.

Arda Gülerin 2 gol attığı akşamla alakalı şok gerçek ortaya çıktı 90 dakika boyunca yüksek ateşle...

90 DAKİKA ÜSTÜN PERFORMANS

Arda, 90 dakika sahada kaldığı Minera maçında gollerinin yanı sıra oyun içindeki üstün performansı, takımının hücum aksiyonlarına katılımı ve oyun görüşü büyük beğeni topladı. İspanyol medyası tarafından maçın adamı seçilen genç yıldız Real Madrid’de kariyeri için tarihi bir akşama imza attı.

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ARDA, 90 DAKİKAYI YÜKSEK ATEŞLE OYNADI

Ancak, Arda’nın Deportiva Minera maçı akşamıyla alakalı şok bir gerçek ortaya çıktı. The Athletic'ten İspanyol gazeteci Guillermo Rai'nin haberine göre Arda, maçın yıldızı seçilecek kadar yüksek performans gösterdiği Minera maçında hastaydı ve 90 dakikayı yüksek ateşle oynadı. Son zamanlarda Ancelotti’den az süre alan Arda, hastalığına rağmen bu fırsatı kaçırmak istemedi ve ilk 11’de maça başladı.

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ANCELOTTİ OYNATMAYACAKTI AMA…

Habere göre Carlo Ancelotti de yüksek ateşinden dolayı onu oynatmamanın eşiğindeydi ama Türk yıldızın istekli hali sonrası ona güvenmeye karar verdi. Hastalığına rağmen attığı 2 golle maça damga vuran Arda, Ancelotti’nin güvenini boşa çıkarmadı ve eline geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini bildi. 

Arda Gülerin 2 gol attığı akşamla alakalı şok gerçek ortaya çıktı 90 dakika boyunca yüksek ateşle...

HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMAYACAK

Arda Güler kendini tamamen Real Madrid'e adamış durumda ve Carlo Ancelotti tarafından kendisine verilen hiçbir fırsatı kaçırmaması gerektiğinin farkında. Bu maç, Real Madrid’in İspanya Süper Kupası maçında oynama ihtimalini de arttı.

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DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan ve Ancelotti’nin süre vermekte cimri davrandığı Arda Güler için Deportiva Minera maçı, Real Madrid kariyeri için bir dönüm noktası olabilir.

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#Arda Güler#Real Madrid#Deportiva Minera

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