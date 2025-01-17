Arda Güler'in 2 asist yaptığı maç sonrası ortaya çıktı! Rüdiger, Arda'yı tünelde yakaladı: Senin sayende...

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakanın normal süresi 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçı Real Madrid 5-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
MADRİD UZATMALARDA TURLADI
Real Madrid'in gollerini 37'de Mbappe, 48'de Vinicius Jr, 108'de ve 119'da Endrick, 112'de Valverde kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 83'te Bamba ve 90'da Alonso'dan geldi. Madrid temsilcisinde uzatmalarda iki gol birden atan genç yıldızı Endrick’in iki golünde de Arda Güler’in imzası vardı. Milli yıldız bir kornerden, biri de ceza sahası dışında olmak üzere yaptığı 2 asistle, Real Madrid’in zaferin önemli rol oynadı.
MAÇ ÖNCESİ ANCELOTTI'YE ISLIKLI TEPKİ
Real Madrid tribünleri, Celta Vigo maçı öncesinde son dönemde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Carlo Ancelotti ve Aurelien Tchouameni'yi ıslıkladı. Ancelotti mücadele sonrası kendisine yönelik tepkiler hakkında şu sözleri dile getirdi: ‘Bu bir uyanış çağrısı, Barcelona'ya karşı olanlardan dolayı (Real Madrid İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 5-2 yenilmişti) yaşananlar kabul edilebilir. Tchouameni ise harika bir maç çıkardı.’
ARDA’NIN BİR GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ
Real Madrid'de maça yedek başlayan Arda Güler, müsabakaya 70. dakikada dahil oldu. Kendisine verilen kısa sürede yine etkileyici bir performans ortaya koyan Arda, 77. dakikada fileleri havalandırsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
8 MAÇTA 8 GOLE DİREKT ETKİ
Mücadelenin 2-2'ye gelmesinin ardından uzatmalara giden maçta ise Real Madrid'in genç yetenekleri sahneye çıktı. Arda Güler, Endrick'in gollerinde 2 asist yapmayı başardı. Milli yıldız bu maçla birlikte çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.
ANCELOTTİ: 'ARDA KARAKTERİNİ GÖSTERDİ'
Mücadele sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında yöneltilen soruya "Endrick kalitesini gösterdi, olağanüstü bir şutu var. Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.
RÜDİGER’DEN ARDA’YA: OYUNUN RİTMİNİ DEĞİŞTİRDİN
Defensa Central’de yer alan habere göre transfer olduğu ilk günden bu yana Arda’yla harika bir ilişkisi olan Antonio Rüdiger, maçtan sonra tünelde genç oyuncuyla konuştu. Alman oyuncu genç yıldızı bu sözlerle tebrik etti, ‘Oyuna girişinle oyunun ritmini değiştirdin, bize çok yardımcı oldun, Endrick'in golü de pas nedeniyle senin sayende...’
İSPANYOLLAR'DAN ARDA GÜLER YORUMU: KALİTE
Real Madrid'in çeyrek finale çıkmasında Endrick'le beraber büyük katkısı olan Arda Güler'e İspanyol medyasından övgü yağdı. İşte İspanya medyasında Arda Güler için yazılanlar;
Mundo Deportivo:
Arda Güler: Kalite. Top ayağındayken kalitesini gösterdi. Gol de attı ama golü iptal edildi.
AS: Ancelotti, her oynadığında tekrar sahada görmek istediğimiz Endrick'e çok az şans veriyor. Tıpkı Arda Güler'de olduğu gibi. Endrick'in müthiş golünde iyi süzülmüş bir asist yaptı. Bellingham, Güler, Valverde, Rodrygo ve Endrick sorunun sorumluluğunu üstlendi ve ikinci yarıda üç golle sorunu çözdü.
Defensa Central: Endrick müthiş bir performans ortaya koydu ancak bu kupa maçından sonra ses getiren tek oyuncu o değildi. Arda Güler de öne çıkan ve bu takımda önemli bir rol üstlenebileceğini gösteren bir başka oyuncuydu. Real Madrid iyi bir on birin ötesinde harika bir takıma sahip ve Carletto'nun bundan en iyi şekilde yararlanma yükümlülüğü var. Real Madrid taraftarları bir süredir Endrick ve Güler'in daha fazla ön plana çıkmasını istiyor. Brezilyalı ve Türk oyuncunun koçları tarafından neden fark edilmediğini anlamayan pek çok kişi var. Kulüp içinde de her iki oyuncunun Ancelotti'den gördüğü ilgisizliği anlayamayanlar var. Ancak takımdaki otoriteler, İtalyan teknik adamın uygun gördüğünde onlara başrol vereceğinden emin.