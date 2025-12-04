Arda Güler'i sevince boğan görüşme! Xabi Alonso'dan mesaj: Sana ihtiyacımız var

Haberin Devamı

İspanya La Liga’nın 15. Haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid taraftarınca, Arda Güler’in maça yedek kulübesinde başlamasının doğru bir karar olduğu görüşü hakim olsa da, devreye Xabi Alonso girdi.

İspanyol teknik adam galibiyet sonrası Arda ile özel görüştü ve kendisine güvendiğini ifade etti.

Real Madrid, Çarşamba günü San Mames'te oynadığı Athletic Bilbao maçında, önemli bir galibiyet elde etti. Daha önce Rayo Vallecano, Elche ve Girona ile deplasmanda berabere kalmışlardı. Bu nedenle Xabi Alonso, Arda Güler'i yedek kulübesinde bırakarak işleri değiştirmeye karar vermişti.

Arda Güler, şimdiye kadar takımın kilit oyuncularından biriydi ancak şu anda Bellingham ile anlaşamıyor gibi görünüyor. Belki de bu yüzden İngiliz'i (Bellingham) sahaya sürüp, Arda Güler'in yedek bırakılmasına karar verildi. Sonuca bakılırsa, ikna edici bir galibiyet alıp kalelerini gole kapattıkları için bu karar işe yaramış gibi görünüyor.

Bellingham'ın oynaması ve Arda'nın yedek olması, birçok kişi için yanlış analize sebebiyet verebilirdi. Xabi bunu hemen fark etti ve bu tür spekülasyonları ortadan kaldırmak istedi. Bu yüzden Bilbao galibiyetinin ardından oyuncuyla şahsen görüştü.

"SENİ SEVİYORUZ, SANA İHTİYACIMIZ VAR"

Xabi Alonso'ya yakın kaynaklara göre İspanyol teknik adam Bilbao maçı sonrası Arda ile özel görüştü ve Türk oyuncuya şu sözleri sarf etti:





"Senin yedek kulübesinde oturmaya devam edeceğine veya takımın sensiz daha iyi olduğu hakkında konuşulan hiçbir şeye kulak asma. Seni burada sevdiğimizi, sana ihtiyacımız olduğunu unutma. Senin her zaman arkandayız, bunu biliyorsun."





ALONSO TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU

Xabi Alonso, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu gibi durumlarda neler olabileceği konusunda oldukça deneyimli. Arda Güler'in yedek kulübesine çekilmesinin, özellikle Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu hezimete uğratmasının ardından, tartışma konusu olacağının farkında. Bu yüzden, daha fazla sorun yaşamamak için onunla doğrudan görüşmek istedi.