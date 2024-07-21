Arda Güler’i sadece Lamine Yamal geçebildi

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Transfermarkt, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) performanslarıyla damga vuran 35 oyuncunun piyasa değerlerini güncelledi. Şampiyon İspanya’nın 17 yaşındaki harika çocuğu Lamine Yamal, 30 milyon Euro ile değerini en fazla artıran futbolcu olurken, piyasa değeri 120 milyon Euro’ya ulaştı.

ARDA, 45 MiLYON EURO’YA YÜKSELDi

İkinci sırada milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler geldi. Arda, değerini 15 milyon Euro artırıp 45 milyon Euro’ya yükseldi. Almanya’dan Musiala, İspanya’dan Rodri, Williams, Olmo ve Gürcistan’dan kaleci Mamardashvili’nin değerleri 10’ar milyon Euro artarken, 9. sırada yer alan Ferdi Kadıoğlu’nda 9 milyon Euro’luk artış gerçekleşti.

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPiYONASI’NDA EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR

1. Lamine Yamal İspanya 120 30

2. Arda Güler Türkiye 45 15

3. Riccardo Calafiori İtalya 45 15

4. Jamal Musiala Almanya 130 10

5. Rodri İspanya 130 10

6. Williams İspanya 70 10

7. Dani Olmo İspanya 60 10

8. G.Mamardashvili Gürcistan 45 10

9. Ferdi Kadıoğlu Türkiye 30 9

10. Dan Ndoye İsviçre 22 8