Arda Güler'i istiyor! 'Kendine hayran bıraktı'

Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler'i, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta istiyor.

Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haber şu şekilde oldu:





"Arda Güler, Avrupa futbolunun en büyük mücevherlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve Real Madrid’deki gelişimi kıtanın dev kulüplerinin gözünden kaçmadı. Türk genç yetenek, kendisine duyulan beklentileri boşa çıkarmamakla kalmadı; dünyanın en zor kulüplerinden birine giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladı.

Teknik kalitesi, baskı altındaki sahnelerde gösterdiği kişilik ve gelişime açık potansiyeli, onu uluslararası futbol sahnesinde ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Tam da bu nedenle adı, elit seviyeye sıçrama hedefi olan teknik direktörlerin ve kulüplerin gündemine girmiş durumda.

REAL MADRID'DE BİR DÖNEME DAMGA VURMAYA ADAY: ARDA GÜLER

Real Madrid’e geldiğinden bu yana Arda Güler, genç yaşına rağmen basamakları hızla tırmandı. Yıldız oyuncu, yalnızca erken parlayan bir yetenek olmadığını; en üst seviyede başarıya ulaşmak için gereken zihniyete de sahip olduğunu gösterdi. Giderek daha fazla sorumluluk alan Arda’nın takım içindeki varlığı artık olağan hale geldi ve oyuna etkisi her geçen gün artıyor.

Real Madrid'de; özellikle yaratıcılık ve bire birde fark yaratma becerisiyle maçları çözebilme yeteneği çok değerli bulunuyor. Arda, yalnızca bireysel yetenek sunmuyor; oyunu okuma becerisi sayesinde doğal bir şekilde bağlantılar kuruyor ve kritik anlarda sorumluluk alabiliyor. Bu yüzden Real'de, orta ve uzun vadede takıma liderlik etmesi beklenen isimlerden biri olarak görülüyor.

MIKEL ARTETA, TÜRK YETENEĞE HAYRAN

Arda Güler’in yükselişi İngiltere’de de gözden kaçmadı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Real Madrid'in genç yeteneğine özel bir ilgi duyuyor. İspanyol teknik adam, Arda’nın büyük bir hayranı ve oyun profilinin kendi projesine mükemmel uyacağını düşünüyor.

Arteta’ya göre Arda Güler, Arsenal’in rekabetçi seviyesini daha da yukarı taşıyacak tüm özelliklere sahip. Oyun görüşü, çizgiler arasında oynama becerisi ve taktik zekası, İspanyol teknik direktörün fazlasıyla değer verdiği nitelikler. Bu bir heves değil, bir inanç: Arteta’nın yönetiminde genç Türk, Premier Lig'in en büyük yıldızlarından biri haline gelebilir.

ARSENAL KALİTE ANLAMINDA SIÇRAMA ARIYOR

Arsenal bugün itibarıyla uluslararası arenanın en güçlü ekiplerinden biri. Son sezonlardaki gelişimi dikkat çekici oldu ve Arteta’nın projesi, Londra ekibini yeniden büyük kupalar için yarışır hale getirdi. Ancak Emirates Stadyumu'nda, hala bir adım daha atılabileceği ve Avrupa’da mutlak bir referans olunabileceği düşünülüyor.

Arda Güler ihtimali de tam olarak bu hırsı yansıtıyor. Arsenal cephesinde, onun gibi bir yeteneğin takıma katılmasının kulübü daha üst bir boyuta taşıyacağına inanılıyor. Türk futbolcu, büyük maçlarda fark yaratabilecek, kilitlenen karşılaşmaları açabilecek farklı bir hücum varyantı sunabilir.

GERÇEKLEŞMESİ ZOR BİR ARZU

Arsenal’in ilgisine ve Arteta’nın hayranlığına rağmen, bu transferin gerçekleşmesi son derece zor görünüyor. Real Madrid, geleceği için stratejik gördüğü bir oyuncudan ayrılmaya kesinlikle niyetli değil. Ayrıca Arda Güler de Real çatısı altında kendini rahat hissediyor ve zamanla rolünün daha da büyüyeceğinin farkında.

Yine de modern futbolda, rakamlar olağanüstü seviyelere ulaştığında imkansız diye bir şey yok. Arsenal ekonomik güce ve cazip bir projeye sahip; ancak Arda’yı Santiago Bernabeu’dan koparmak, devasa bir yatırımın yanı sıra futbolcunun kendi isteğini de gerektirir.

Şimdilik ilgi ortada ve Arda Güler’in adı Avrupa’nın büyük teknik direktörleri arasında hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid onun yeteneğinin tadını çıkarıyor, Arsenal onu kadrosunda hayal ediyor ve genç futbolcu parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu yolun Real'de mi devam edeceğini, yoksa bir gün Manş Denizi’ni geçip yeni bir üst düzey projeye liderlik edip etmeyeceğini zaman gösterecek."

