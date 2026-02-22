Arda Güler'i eski hocası transfer ediyor! Bonservisi Türk tarihine geçecek

Haberin Devamı

Milli Takım'ımızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili transfere ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Real Madrid'in eski teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i yeni takımına götürmek istiyor.

Konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

"Liverpool'da yazın büyük bir değişiklik olabilir. Arne Slot, şu an için devam ediyor gibi gözükse de, İngiliz ekibinde sportif değişikliğe gidileceği iddiaları hakim.

Premier Lig devi için adı sıkça geçen isim ise, Real Madrid'deki kariyeri istediği gibi gitmese de Almanya'da harikalar yaratan Xabi Alonso.

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü sırasında Avrupa'da önemli bir yükseliş yaşadı ve rekabetçi bir takım kurdu. Daha sonra Real Madrid'in başına geçti ancak baskıyı ve soyunma odasındaki kontrolü sağlayamadı.

Liverpool, Alonso'yu takımın başına getirmeyi ciddi şekilde düşünüyor. Anfiel'da, kulübün yapısına, istenen taktik profiline ve liderlik yeteneğine güveniyorlar. Alonso da Liverpool'a eli boş gitmeyecek.

ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

İspanyol teknik adam, Liverpool yetkililerine şimdiden Arda Güler'i istediğini ifade etti. Arda, Alonso'nun ayrılması ve Arbeloa'nın takımın başına gelmesiyle beraber istediği kadar süre alamıyor.

Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak gözüken Arda, Real'de istediği süreyi alamamaktan şikayetçi. Alonso, onun yeteneğine güveniyor. Liverpool'daki felsefesinin kilit oyuncularından biri haline getireceğine inanıyor.

90 MİLYON EURO'LUK DEV OPERASYON

Liverpool için tek sorun finansal. Real Madrid, Arda'yı kolay kolay bırakmak istemiyor ve iddialara göre bonservisini 90 milyon Euro olarak belirledi.

Liverpool için bu transfer, muazzam yeteneklere sahip bir futbolcuyu kadrosuna katmak ve iddialı bir yatırım anlamına geliyor. Arda için ise, kendisine sonsuz güvenen bir teknik direktörle yeniden bir araya gelmek anlamına geliyor.

Xabi Alonso, Liverpool'a resmi imzayı atarsa, Arda Güler için resmi görüşmeler başlayacak."





TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Liverpool’un Real Madrid’e Arda Güler için 90 milyon Euro ödemesi halinde bu rakam rekor niteliği taşıyacak. Şu anda Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile (Fenerbahçe-Brighton) zirvede bulunuyor

