Arda Güler’i bekleyen transfer tehlikesi! İspanyollar yazdı

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Real Madrid’in starı Arda Güler, İspanyol devinde beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalabilir.

İspanyol basınında konuya ilişkin geçen haberde, transferin henüz ihtimal dahilinde olmamasına karşın, gerçekleşmesi halinde Arda ile yolların ayrılabileceği yazıldı.

ANCELOTTI GİTTİ XABI ALONSO GELİYOR

Real Madrid’de La Liga başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve daha nice başarılar yaşayan Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı.

Bu sezonu kupasız kapatan Real Madrid’de fatura Ancelotti’ye çıktı ve İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues Ancelotti’ye ilişkin, "Ancelotti'yi Brezilya’nın başına getirmek, yalnızca stratejik bir hamle değil. Bu adımla, podyumun en üst basamağını geri almaya kararlı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. O, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri ve artık gezegenin en iyi milli takımına liderlik edecek. Onunla birlikte Brezilya futbolu için yeni ve görkemli bir dönemi başlatacağız." şeklinde konuştu.

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XABI VEDA ETTİ, RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bununla beraber Xabi Alonso’nun artık resmen Real Madrid’in başına geçmesi için sadece açıklama bekleniyor.

43 yaşındaki çalıştırıcı, Ekim 2022'de göreve başladığı Leverkusen'de 1 Almanya Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazanarak adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı.

WIRTZ’İ İSTİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basını Alonso’nun Real Madrid’e Leverkusen’den öğrencisi Wirtz’i istediğini yazdı.

Alman temsilcisinin Wirtz için Real Madrid’den 150 milyon Euro isteyeceği, İspanyol devinin bu rakamı karşılamak istememesinden dolayı transferi askıya aldığı ifade edildi.

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ARDA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

İspanyol gazeteci Roman Alvarez de Mon, yaptığı açıklamada Xabi Alonso’nun Real Madrid’i ikna etmesi ve Wirtz’i transfer ettirmesi halinde, Arda Güler ile yolların ayrılabileceğini, her iki oyuncunun pozisyonunun ve oyun stillerinin aynı olduğunu ifade etti.