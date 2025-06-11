Arda Güler'i bekleyen tehlike! 'Real Madrid'deki yeni engel: Franco Mastantuono!'

Haberin Devamı

Real Madrid'de 2. sezonunu da geride bırakan Arda Güler'e forma savaşında yeni rakip geliyor.

Eflatun - beyazlılar, Arjantin ekibi River Plate'te gösterdiği performansla futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Franco Mastantuono'nun transferini duyurmaya hazırlanıyor.

İspanyol devinin 17 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan bu transfer için Madrid ekibinin kasasından 45 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı bildirildi.

Carlo Ancelotti’nin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alanso'nun ise Mastantuono'yu ayağının tozuyla doğrudan ilk 11’e yerleştirmesi bekleniyor. Bu durum ise Arda Güler'e forma savaşında yeni bir rekabet çıkartıyor.

İspanyol gazetesi Diario AS yazarı Emilia Rodríguez Sanhueza, Franco Mastantuono transferinin 19 yaşındaki genç yıldızı nasıl etkileyeceğine dair bir yazı kaleme aldı.

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER'E YENİ REKABET"

Xabi Alonso, Real Madrid kadrosunda değişikliklere başlamış durumda ama henüz somut bir adım atılmış değil. Arda Güler, artık bir “gelecek vaadi” değil; doğrudan bir “yatırım” konumunda… ancak bu yatırım, sadece ona özel değil. Resmi açıklaması beklenen Franco Mastantuono’nun gelişinin ardından, Arda’nın karşısına yeni bir rekabet çıkacak.

"İKİSİNİN DE OYNAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Her iki oyuncu da oyun tarzı bakımından benzer özellikler taşıyor – ofansif orta saha, solak ve hızlılar – ve her ikisi de teknik direktör Xabi Alonso’yu etkilemiş durumda. Ancak ikisinin aynı anda sahada olması pek mümkün değil.

"DÜZENLİ OYNAMA KONUSUNDA ZORLANIYOR"

Arda Güler, Real Madrid ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak ilk sezon beklendiği gibi geçmedi. Az sürede attığı gollerle güven kazandı (bu sınırlı fırsatlarda 6 gol attı) ve Ancelotti, 15. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Cibeles’te, ona daha çok süre vereceğini belirtmişti. Bu sezon ise 17 kez ilk 11’de başladı ve 5 gol attı. İki sezon toplamında 22 kez ilk 11’de şans buldu. Bu da düzenli forma bulma konusunda yaşadığı zorlukların kanıtı oldu.

Haberin Devamı

"ARDA'NIN KÜÇÜK AVANTAJI"

Arda’nın gelişimi inkâr edilemez. Ancak kulüp içinde, bu sezon ulaştığı 1.775 dakikalık toplam sürenin, Real Madrid’e gelirken yüklenen beklentiler düşünüldüğünde hâlâ yetersiz olduğu düşünülüyor. Arda’nın küçük bir avantajı da var: Kulüpler Dünya Kupası’nda henüz Mastantuono yer almayacak ve bu turnuva, Arda’nın Xabi Alonso’yu ikna edebileceği bir fırsat olacak. Nitekim Alonso, Bayer Leverkusen’de görev yaptığı dönemde de Arda’yı istemişti.

"ARDA İÇİN ENGEL OLABİLİR"

Karar net: Modric’in ayrılması, Arda Güler’in gelişmesi için alan açtı. Ancak kulüp kararları ve Xabi Alonso’nun talepleri önemli rol oynuyor. Real Madrid’in yaptığı yeni yatırım, Arda için yeni bir engel anlamına gelebilir: Franco Mastantuono, Real Madrid’in yeni transferi olacak.

Haberin Devamı

"MASTANTUONO BÜYÜK POTANSİYEL"

Genç Arjantinli’nin gelişi sıradan bir transfer değil. PSG gibi güçlü kulüplerin tekliflerini geri çevirip yalnızca Real Madrid için oynamak istemesi, onun ne kadar büyük bir potansiyel olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Kulüp, bu oyuncuya yaklaşık 45 milyon euro ödeyip altı yıllık sözleşme imzalayacak.

"ARDA'NIN 8 NUMARAYA EVRİLMESİ İSTENİYOR"

İlk bakışta, Arda ve Mastantuono’nun saha içinde çakışacağı düşünülebilir: ikisi de solak, doğal pozisyonları sağ kanat, içe kat edip şut açısı yaratmayı seviyorlar. Ancak kulüp stratejisi, Arda’nın merkez orta sahaya evrilmesi yönünde. Orta sahada oyun kurucu rolüyle, özellikle de duran toplardaki mükemmel vuruş yeteneğiyle fark yaratması bekleniyor.

Haberin Devamı