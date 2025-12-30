Arda Güler'i bekleyen tehlike!

Haberin Devamı

Real Madrid yönetimi ve teknik ekibi, Arda Güler'e dair önemli bir zaman diliminin eşiğinde.

İspanya La Liga'nın 2. yarısında çetin bir şampiyonluk mücadelesine girecek Real Madrid cephesinde, Arda'nın geleceğine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Konya ilişkin İspanyol basınının yazdığı haber şu şekilde oldu:





Arda Güler, sezonun en kritik dönemine karışık duygularla giriyor. Sezona Real Madrid’in en büyük projelerinden biri olarak başlayan genç yıldız, haftalar ilerledikçe kadrodaki ağırlığını kısmen kaybetti. Gelinen noktada, kulüp içinde Arda’nın geleceğiyle ilgili tartışmaların başladığı ifade ediliyor.

Milli futbolcu hala önemli bir parça olarak görülse de artık vazgeçilmez değil. Artan rekabet, taktiksel değişiklikler ve kilit oyuncuların dönüşü, Arda Güler’in rolünü doğrudan etkiledi. Birkaç ay öncesine kadar garanti görülen süreler, bugün aynı netlikte değil.

Teknik ekip Arda’nın yeteneğini, oyun görüşünü ve çizgiler arasında fark yaratma kapasitesini takdir ediyor. Ancak son haftalardaki performans, orta ve uzun vadede rolünün yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

XABI ALONSO SONRASI YENİ HİYERERŞİ

Xabi Alonso’nun göreve gelişi Arda Güler için bir dönüm noktası olmuştu. İspanyol teknik adam genç futbolcuya güvendi, düzenli forma verdi ve onu sezonun büyük bölümünde ilk 11’in değişmezlerinden biri haline getirdi.

Rakamlar da bunu doğruluyor. Arda Güler bu sezon 25 resmi maçta forma giydi, 21’ine ilk 11’de başladı ve 10 gole doğrudan katkı sağladı. Üç gol, yedi asist… Sahadaki etkisini net şekilde ortaya koyan istatistikler.

Ancak Defensa aCentral’in de aktardığı gibi tablo değişti. Jude Bellingham’ın yeniden merkeze dönmesi, Rodrygo’nun yükselen formu ve Tchouameni’nin istikrarı, Arda’nın hata payını ciddi şekilde azalttı. Artık rotasyonda avantajlı isimlerden biri değil.

ORTA SAHADA YER BULMAK ZOR

Sorun Arda Güler’in yeteneği değil, Real Madrid’deki yoğun rekabet. Orta saha ve hücum hattında forma için yarışan isim sayısı oldukça fazla.

Valverde, Camavinga, Brahim, Mastantuono ve Arda Güler, Alonso Valverde’yi bekte kullanmadığı sürece tek bir yer için mücadele ediyor. Bu da her maçta üst düzey süreklilik gerektiriyor.

Genç yıldızın, alıştığı pozisyonlardan uzaklaşmasıyla birlikte etkisi de azaldı. Topu daha çok ceza sahasından uzakta alıyor, boş alan bulmakta zorlanıyor ve son bölgede eski etkinliğini gösteremiyor.

DOKUNULMAZLIKLARDAN, SORGULANAN NOKTAYA

Birkaç ay öncesine kadar Arda Güler’in yeri tartışılmıyordu. Bugün ise büyük maçlardaki ilk 11 garantisi ortadan kalkmış durumda. Teknik ekip onun profesyonelliğini ve çalışma disiplinini takdir ediyor ancak üst düzey maçlarda daha fazla istikrar bekliyor.

Arda Güler de durumun farkında. Kariyeri boyunca her zaman daha fazlasını isteyen genç futbolcu, Real Madrid’deki ilk dönemlerinde de yeterince süre alamadığı için zaman zaman hayal kırıklığı yaşamıştı.

Xabi Alonso ile birlikte bu algıyı kırdı, hem süre hem de statü kazandı. Bu nedenle genç yıldız, kendisine güvenen teknik adamın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor.

FARKLI SENARYOLAR MASADA

Real Madrid yönetimi hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor. Arda Güler’in piyasası, itibarı ve gelişim potansiyeli kulüp tarafından biliniyor. Olası bir kiralık gönderme ya da ileride yapılacak bir satışın, doğru şartlarda herkes için faydalı olabileceği düşünülüyor.

Kulüp Arda’nın kalitesinden şüphe etmiyor ancak mevcut kadro yapısının ve La Liga şartlarının onun gelişimi için en doğru ortam olup olmadığı sorgulanıyor. Öncelik her zaman takımın başarısı.

Kısa vadede mesaj net: Arda Güler rotasyonda yeniden öne çıkmak istiyorsa seviyesini yükseltmek zorunda. Daha fazla etki, daha fazla süreklilik ve farklı rollere uyum şart.

GELECEK BELİRSİZ AMA UMUT VAR

Genç yıldız pes etmeyi düşünmüyor. Yedek başlamayı kabul etmeye, şans bulduğunda en iyisini vermeye hazır. Ancak hedefi her futbolcu gibi net: Real Madrid’de sürekli oynamak.

Sezonun kalan bölümü belirleyici olacak. Arda Güler yeniden en iyi seviyesine çıkarsa tartışmalar kendiliğinden sona erecek. Aksi halde Real Madrid, genç yıldızın değer kaybetmesini önlemek adına geleceğiyle ilgili yeni bir yol haritası çizebilir.

