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Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nden büyük onur

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid
Arda Gülere Şampiyonlar Liginden büyük onur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 23:18

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "en iyi çıkış yapan oyuncu" ödülü aldı.

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Real Madrid-Inter maçı öncesinde Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı.

Arda Gülere Şampiyonlar Liginden büyük onur

Bugün cezası nedeniyle kadroda olmayan Arda Güler, maç öncesi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin "en iyi çıkış yapan oyuncusu" ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı.

Arda Gülere Şampiyonlar Liginden büyük onur

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

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#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid

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