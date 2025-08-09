×
Arda Güler'e rekor transfer teklifi: Xabi Alonso veto, Real Madrid reddetti!

#Real Madrid#Arda Güler#Xabi Alonso
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 16:27

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için yaz transfer dönemi için eflatun-beyazlı kulübe 50 milyon euroluk teklif geldiği ortaya çıktı.

Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrasında başa geçen Xabi Alonso yönetiminde daha fazla forma şansı bulmaya başlayan ve bu sezona damga vurması beklenen milli futbolcu Arda Güler için İspanyol medyasında bir transfer iddiası gündeme geldi.

50 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, yaklaşık iki ay önce, Kulüpler Dünya Kupası’ndan hemen önce, Arda Güler için 50 milyon euroluk bir transfer teklifi aldı.

REDDEDİLDİ!

Teklifi yapan takımın ismi paylaşılmazken, Xabi Alonso'nun ayrılığı veto ettiği ve Arda'nın takımda tutulmasını istediği, Real Madrid yönetiminin de bunun üzerine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

"DAHA ÇOK OYNAYACAK" DEMİŞTİ

Alonso, göreve geldikten sonra Arda Güler hakkında sorulan soruya, "Bu çocuk Real Madrid'de sadece kalmayacak, daha da çok oynayacak" sözleriyle milli futbolcuya duyduğu güveni açıkça belirtmişti.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrasında bu yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maça çıkmış ve 1 gol - 2 asistle takımın yıldızlarından olmuştu.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

