Arda Güler'e Real Madrid'den kötü sürpriz! Tartıştığı futbolcu transfer ediliyor

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e, kulüp yönetiminden kötü bir sürpriz gelebilir.

Konuya ilişkin İspanyol basını, haberde şu ifadelere yer verdi:

Real Madrid, Tchouameni ya da Camavinga’nın fizik gücünün, Arda Güler veya Bellingham’ın kalitesinin tek başına yeterli olmadığını gördükten sonra orta saha için bir 'beyin' aramaya başladı. Real, orta sahayı organize edecek birini istiyor ve Liverpool’un futbolcusu Dominik Szoboszlai’nin olası transferini değerlendirmeye başlamış durumda.

Arda, en çok sinirlendiği rakiplerden birinin takım arkadaşı olma ihtimalini öğrenince pek memnun olmayacak. Elbette Cristiano Ronaldo ile Marcelo’nun geçmişte bir Brezilya – Portekiz maçında yaşadıkları gerilime rağmen sonrasında çok iyi anlaştıklarını düşünürsek, Szoboszlai ve Arda da iyi geçinebilir. Ancak bugün itibarıyla, Macar futbolcu Arda Güler’in en sevmediği oyunculardan biri.

Szoboszlai ve Arda, milli takımları arasında oynanan ve toplamda Türkiye’nin 6-1 kazandığı iki maç sonrası sosyal medyada bir atışma yaşamıştı. Macar oyuncu sahada Arda’ya bir şey söylemiş, Arda da ona sus işareti yaparak karşılık vermişti. Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılmış, Liverpool’lu oyuncu Arda’nın o zamanlar Real Madrid’de az süre almasının üzerinden alaycı bir yorum yapmıştı. Arda’nın cevabı gecikmedi: “Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?” O dönem Arda yedekti ve Ancelotti tarafından çok fazla tercih edilmiyordu.

Şimdi ise Florentino Perez, son çıkan söylentilere göre Szoboszlai için hamle yaparsa, iki oyuncu Real Madrid’de takım arkadaşı olabilir. Arda’nın hoşuna gitmeyecek çünkü Macar futbolcuyu gösterişli ve çok konuşan biri olarak görüyor; ancak transferlere kulüp karar veriyor.

ARDA ARTIK MADRID'İN 11 OYUNCUSU

Her şeye rağmen Arda Güler, Real Madrid’deki ilk 11’e yerleşerek Szoboszlai’ye çoktan cevap vermiş durumda. O olay yaşandığında Arda, Carlo Ancelotti’nin planlarında çok yer almıyordu; ancak Xabi Alonso’nun gelişiyle işler tamamen tersine döndü.

Şu anda Arda, Real Madrid’in 15 numarası, teknik ekibin planlarında vazgeçilmez bir oyuncu. Yine de Real'de bunun yeterli olmadığı düşünülüyor ve 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişi değerlendiriliyor; Arda’ya yardımcı olması için. Bir zamanların düşmanları, takım arkadaşı ve belki de kim bilir, ileride arkadaş bile olabilirler.

Şüphesiz, iki futbolcu arasındaki bu geçmişte yaşanan gerginlik, Liverpool’lu oyuncunun transferi konusunda Real'in dikkate alması gereken bir faktör. Fiyat veya maaş gibi konuların ötesinde, bu olay hala futbolseverlerin hafızasında taze olduğu için Szoboszlai’nin Real Madrid’e imza atıp atmayacağını etkileyebilir.