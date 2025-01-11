Arda Güler’e kötü haber! Ancelotti, El Clasico’ya 1 gün kala açıkladı

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İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda 'El Clasico'nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maça çıkacağı kadro ile ilgili sinyaller verirken gözler Arda Güler'e çevrildi. İtalyan çalıştırıcının açıklamaları sonrası eflatun beyazlı ekipte forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in maça ilk 11'de başlama olasılığının düşük bir ihtimal olacağı yorumu yapıldı.

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'EKİM AYINDAKİ MAÇI DÜŞÜNMELİYİZ'

Barcelona'ya karşı aldıkları son mağlubiyetle sözlerine başlayan Carlo, "Ekim ayındaki maçı düşünmeliyiz çünkü bizi yendiler. Olan biteni oldukça net bir şekilde değerlendirdik. El Clasico her zaman bir Clasico'dur ve final olduğunda daha da fazla baskı vardır. Her zaman özeldir." ifadelerini kullandı.

'ÇILGIN BİR MAÇTI'

Nasıl bir maç beklediğini ve ne yapmaları gerektiğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, "El Clasico'da kalite, takım dengesinden daha önemlidir ve bu son El Clasico'nun biraz daha çılgın olmasının nedenlerinden biri. Yarınki maçta savunma önemli bir unsur, iyi savunma yaparsanız, kazanma şansınız daha yüksektir." sözlerini sarf etti.

KADRO NASIL OLACAK, ARDA OYNAYACAK MI?

Mallorca ile oynadıkları yarı final maçında Arda Güler'e süre vermeyen Ancelotti, Barcelona maçı için yaptığı kadro açıklamasında 'Kadroda sürpriz olmayacak.' dedi. Bu açıklama sonrası spor kamuoyu, 19 yaşındaki Arda'nın Barcelona karşısında ilk 11'de başlamasının düşük bir ihtimal olduğunu konuşmaya başladı.

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ARDA SON MAÇA DAMGA VURMUŞTU

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera'yı 5 golle geçen Real Madrid'de maça ilk 11’de başlayan milli yıldızımız Arda Güler attığı 2 gol ve müthiş performansıyla geceye damga vurmuştu. Arda, 90 dakika sahada kaldığı Minera maçında gollerinin yanı sıra oyun içindeki üstün performansı, takımının hücum aksiyonlarına katılımı ve oyun görüşü büyük beğeni toplamıştı.

Milli gururumuz hocasının şans vermesi durumunda El Clasico'da da şans bulabilir.