Arda Güler, İspanyol basınını hayran bıraktı! 'Zehir gibi'

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe kaydederken; milli futbolcu Arda Güler iki golde asisti yapan isim oldu.

5 MAÇTA 3 GOL KATKISI

Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda büyük bir çıkış yakaladı. Yıldız futbolcu, oynadığı beş maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak 3 gole direkt katkı sağladı.

ALONSO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in sergilediği performansa tam not verdi. "Arda Güler'in geliştirmesi gereken şeyler elbette var, ancak bunu oynayarak yapacak. Yeni pozisyonunda bence başardı. İlk yarıda stoperlere yaklaşarak, ardından Jude ve arka bölgeyle bağlantılar kurarak bize çok yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist yaptı, şut attı ve işte tehlikeli olduğu yer burası. Ama dün de söyledim, hepimiz ona bir denge kurması için yardım etmeliyiz. Süre aldıkça daha iyi olacak." dedi.

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MAÇIN ARDINDAN BERABER AYRILDILAR

Arda Güler ve Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın ardından stadyumdan birlikte ayrıldı. Arda ve Xabi'nin stat çıkışında maçı değerlendirdiği anlar İspanyol basınında gündem oldu.

🟣⚪ Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso ile milli futbolcumuz Arda Güler, 3-2'lik Dortmund galibiyetinin ardından stadyumdan maç kritiğini yaparak birlikte ayrıldı.pic.twitter.com/DGAf6Phxh5 — Spor Arena (@sporarena) July 6, 2025

"ARDA GÜLER HER YÖNÜYLE GELİŞİYOR"

İspanyol basını maçın ardından Arda Güler için övgü dolu sözlere yer verdi. Marca'da yer alan maç yazısında, "Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor (yarım saat içinde sadece bir top kaybetti) ve oyunun yükünü hafifletmek için kendini sunuyor." denildi.

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"ZEHİR GİBİ!"

Diario AS yazarı Manu de Juan ise millî yıldız hakkında, "Arda Güler, saf bir orta saha oyuncusu olarak rolünde giderek daha rahat. Hatta top almak için orta saha çizgisine kadar indiği görüldü. Ve buna inkar edilemez bireysel kalitesini de ekledi. Gonzalo'ya güzel bir orta yaparak durumu 1-0 yaptı. Daha sonra Mbappé'ye harika bir ortayla 3-1'in asistini yaptı. Ceza sahasına yakın, zehir gibi." dedi.

"KRAMPONUNDA ELDİVEN VAR!"

Mundo Depotvio yazarı Oscar Zarate ise şu ifadeleri kullandı: "Kylian Mbappé'nin yerine bir kez daha ilk 11'de yer alan genç forvet Honzalo, bir başka gözde genç Arda Güler'in (Türk'ün kramponunda bir eldiven var) asistinden yararlanarak ilk dakikalarda skoru açarak Kulüpler Dünya Kupası rüyasını uzattı."