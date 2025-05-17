Arda Güler’e İspanya’dan övgüler! ‘Türk inci, Real Madrid’in yeni favorisi’

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A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in starı Arda Güler, İspanya’da gündem olmaya devam ediyor. As gazetesi yazarı Jesus Jimenez, Arda’nın yükselen performansını değerlendirdi.

İşte o yazı…

Barcelona’nın matematiksel olarak La Liga şampiyonluğunu garantilemesinin ardından Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara resmen başladı. Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak imza atması neredeyse kesinleşmişken, Huijsen ve Arnold transferleri de tamamlandı. Real Madrid, gelecekte önemli rol oynayabilecek oyuncular için de çalışmalarına devam ediyor. İşte tam bu noktada, son haftalarda ayrılması gündeme gelen ancak yine son periyotta gösterdiği çaba ve mükemmel performansıyla kulübün gelecek sezon için güvenini kazanan bir oyuncu ortaya çıktı: Arda Güler.

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Aynı sezonda birbirine çok zıt iki versiyonu bir arada sunabilen Türk incisi, emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor. Hem kendisi, hem çevresi, hatta Ancelotti tarafından bile eleştirilen Arda’nin Real kariyeri Getafe maçından sonra değişti. Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesi ve Rodrygo'nun da kupa finali için dinlenmesi nedeniyle Fenerbahçe’nin eski oyuncusu, La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid’de kontrolü eline aldı. Ligin en agresif takımlarından birine karşı oynuyordu ve yılmadı, takımını sırtladı. Sonuç olarak, galibiyet golünü attı.

Kupa finali de Arda Güler’in geleceği açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Yedek olmasına rağmen ikinci yarıda Ancelotti’nin ilk tercihlerinden biri olan Arda, zaman içinde kalitesini gösterdi ve haklı çıktı. Mbappe ile beraber maçın en iyi oyuncularından olan Arda, Tchouameni’nin attığı golde asist yaptı. Yenilgiye rağmen maçın en iyi oyuncularından biriydi.

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Rodrygo’nun yerine, son 3 maçta 11’de başladı. Celta ve Mallorca karşısında yine maçın belirleyici isimlerinden biri oldu. Celta Vigo’ya karşı bir gol bir asiste imza atan oyuncu elinden geleni yaptı. Kaleye altı şut çekti. Ancak sıra dışı performans sergileyen Leo Roman ile tanıştı. Roman’a rağmen, liderlik rolünü üstlenmek istediğini bir kez daha gösterdi. Son iki maça baktığımızda, formalite maçı olsa da Türk, son iki maçta 11’de başlamayı hedefliyor.

Aylardır birçok takımın Arda’yı 2025-26 sezonunda kiralamak için teklif yaptığı söyleniyordu. Bu durum önemli ölçüde değişti. Maçlar devam ettikçe, Arda’nın ‘Yeni Real Madrid’de yer almak için mücadele verdiği ortaya çıktı. Muazzam bir potansiyeli var ve fark yaratabileceğini herkese gösterdi. Real Madrid taraftarının gözdesi olan Arda, önümüzdeki sezon takımın önemli silahları arasında yer alacağa benziyor. Daha önce kulübün sportif açıdan onu kiralaması hiç de mantıksız bir durum değildi. Şimdi bu ihtimal düşünülmüyor bile. Oyuncuyla ilgili durum okadar değişti ki kimse transferi anmıyor. Endrick’in de Arda’ya benzer bir durumu var. Son haftalarda daha belirgin rol üstlenen Brezilyalı, gelecek sezon takımda kalacak.



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