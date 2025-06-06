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Arda Güler'e dişli rakip: 'Yeni Messi'yi Real Madrid kaptı!

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#Arda Güler#Franco Mastantuono#Real Madrid
Arda Gülere dişli rakip: Yeni Messiyi Real Madrid kaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 13:29

Xabi Alanson'un gelmesi ile transfer dönemine hızlı giren Real Madrid, Franco Mastantuono ile anlaşma sağladı.

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Ancelotti'nin ayrılığı sonrası takımın başına Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, 17 yaşındaki Franco Mastantuono transferinde mutlu sona ulaştı.

17 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile yarışa giren İspanyol devi, River Plate'e sunduğu 45 milyon euro'luk bonservis sonrası anlaşmayı sağladı.

Real Madrid'in önümüzdeki saatlerde transferi açıklaması bekleniyor.

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'YENİ MESSI'

"Yeni Messi" olarak anılan Mastantuono, Avrupa'ya adımını atmadan önce ülkesi Arjantin'de önemli bir ilki yaşatmaya hazırlanıyor.

17 yaşındaki futbolcu, Şili karşısında forma giyerek Diego Maradona'dan sonra Arjantin milli takımında oynayan en genç isim olarak tarihe geçti.

PERFORMANSI

Bu sezon River Plate formasıyla 19 resmi maça çıkan Franco Mastantuono bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Arda Güler#Franco Mastantuono#Real Madrid

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