Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri: 'Artık defans yaparken bile daha çok keyif alıyorum'

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, FIFA 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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"XABI ALONSO BANA ÇOK DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERİYOR, ÇOK MUTLUYUM"

Xabi Alonso'nun göreve gelir gelmez pozisyonunda değişiklik yaptığını belirten Arda Güler, "Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım, kendimi iyi görüyorum. Hoca beni oynatıyor. Çok daha fazla ilgi gösteriyor. Sürekli konuşuyoruz. O yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Orta sahada oynarken iyi hissediyorum çünkü sürekli topa dokunuyorum. Oyunu organize etmeye çalışıyorum, hoca da benden bunu istiyor. Şimdi defans yaparken bile daha çok keyif alıyorum, o yüzden böyle devam etmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

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XABI ALONSO: "ARDA GÜLER VARKEN DAHA İYİ OYNUYORUZ"

Xabi Alonso ise Arda Güler'in özel yetenekleri olduğunu belirterek, "Onu topa yakın tutmalı ve ona alanlar yaratmalıyız. İnanılmaz bir pas çeşitliliği var ve onunla daha iyi oynuyoruz. Elbette daha öğrenmesi ve geliştirmesi gereken şeyler var. Beklentiler yüksek. Ancak onun gelişmesine yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ALDIĞI SÜRE YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI!

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de 43 maçta 1775 dakika süre alan Arda, maç başına ortalama 41 dakika sahada kalmıştı.

Xabi Alonso göreve geldikten sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 250 dakika şans bulan Arda, maç başına ortalama 62.5 dakikada sahada yer aldı.

Böylece Xabi Alonso'nun başa geçmesinin ardından milli futbolcunun aldığı süre yüzde 50 oranında artmış oldu.