×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'den tarihi rekor! İlk Türk oldu

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Gazetehaberleri
Arda Gülerden tarihi rekor İlk Türk oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 07:00

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 2025'teki performansıyla değerini 2'ye katladı.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü futbol verileri sitesi Transfermarkt, 2025 yılında değeri en çok yükselen futbolcuları açıkladı. Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yılbaşında 45 milyon Euro olan değerini 2’ye katlayarak 90 milyon Euro’ya ulaştı.

20 yaşındaki oyuncu, 45 milyon Euro’luk değer artışıyla listede 7. sırada yer aldı. 2025 takvim yılı boyunca piyasa değerini en fazla artıran isim, Bayern Münih’ten Michael Olise oldu. Fransız yıldız, yıl içinde 65 milyon Euro’luk artış yakalayarak değerini 130 milyon Euro’ya çıkardı.

EN PAHALI TÜRK

Öte yandan Arda Güler, 90 milyon Euro'luk bonservisi ile tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu. 2. sırada ise Kenan Yıldız, 75 milyon Euro ile duruyor.

Gözden KaçmasınCagliari’ye 3 puanı Semih Kılıçsoy getirdi: Attığı golle Serie Aya damga vurduCagliari’ye 3 puanı Semih Kılıçsoy getirdi: Attığı golle Serie A'ya damga vurdu!Haberi görüntüle

REAL MADRiD’iN HER MAÇINDA OYNADI

Real Madrid, bu sezon Arda Güler’in takımın vazgeçilmez oyuncusu olduğunu rakamlarla açıkladı. “Arda Güler her maçta forma giydi” başlıklı bilgilendirmede, “Orta saha oyuncusu, Real Madrid’in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde, orta saha oyuncusu Real Madrid’in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi. 25 maçın dağılımı şu şekilde: 18’i La Liga, 6’sı Şampiyonlar Ligi, 1’i Kral Kupası. La Liga’da 15, Avrupa’da 5 ve Kral Kupası’ndaki tek maçta ilk 11’de yer aldı. Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı” denildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!