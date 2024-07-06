×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Arda Güler'den tarihi başarı! Hollanda maçında bir ilke imza attı

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Euro2024#Arda Güler
Arda Gülerden tarihi başarı Hollanda maçında bir ilke imza attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 23:16

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) en formda isimlerinden olan milli futbolcu Arda Güler, Hollanda karşılaşmasında yaptığı asistle tarihe geçti.

Haberin Devamı

Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final'inde Hollanda ile karşılaştığımız maçta Samet Akaydin'in golünde asisti yapan isim oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşılaştığı mücadelenin 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Bu asistle birlikte Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde tek bir turnuvada birden çok asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Arda Güler'in dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu şu şekilde:

Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Euro2024#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!