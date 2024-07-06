Arda Güler'den tarihi başarı! Hollanda maçında bir ilke imza attı

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Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final'inde Hollanda ile karşılaştığımız maçta Samet Akaydin'in golünde asisti yapan isim oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşılaştığı mücadelenin 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Bu asistle birlikte Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde tek bir turnuvada birden çok asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Arda Güler'in dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu şu şekilde:

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)